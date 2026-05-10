«Слоеный пирог» под землей: зачем в тоннеле до «Каменки» строят потолок на высоте 4,5 метра

Специалисты сооружают двухпутный тоннель и вентиляционное перекрытие.

Жители Приморского района внимательно следят за новостями из-под земли. Здесь полным ходом тянут продолжение Невско-Василеостровской (зелёной) линии.

Участок от «Беговой» до будущей «Каменки» — один из самых важных для города.

Первый километр готов

На днях метростроители перешагнули важную отметку. На участке в сторону «Каменки» залили первый километр бетонного основания, сообщает телеграм-канал "Подземник".

Если говорить просто: специалисты готовят «пол», на который потом уложат рельсы и шпалы.

Работы идут поэтапно. Сначала забетонировали небольшой отрезок в 360 метров до станции «Богатырская», а затем перешли к следующему длинному участку. Всего предстоит залить около 4 километров пути.

«Надежда» выходит на свет

Главный герой этой стройки — огромный проходческий щит «Надежда». Это настоящий подземный гигант диаметром более 10 метров.

Уникальность его в том, что он прокладывает один широкий тоннель сразу для двух поездов, а не два узких, как мы привыкли.

Сейчас «Надежда» почти закончила свою работу. На Шуваловском проспекте для неё уже подготовили специальный «приёмный» котлован. Скоро щит выйдет на поверхность, и его разберут.

Тоннель в два этажа

Внутри метро выглядит не совсем так, как мы его видим из окон вагонов. После того как щит проходит участок, строители начинают делать «слоёный пирог».

Снизу заливают бетон и кладут рельсы. Сверху, на высоте 4,5 метра, монтируют специальную «полку» — вентиляционное перекрытие.

Это перекрытие нужно, чтобы в тоннеле всегда был свежий воздух. Через специальные клапаны мощные вентиляторы будут прогонять кислород по всей ветке.

Где появятся новые станции?

На этом участке строят две станции:

«Богатырская» (её ещё называли «Туристская» или «Яхтенная») — она находится на пересечении Богатырского проспекта и Туристской улицы.

(её ещё называли «Туристская» или «Яхтенная») — она находится на пересечении Богатырского проспекта и Туристской улицы. «Каменка» (проектное название «Планерная») — расположится на углу Комендантского и Шуваловского проспектов. В будущем здесь можно будет пересесть на фиолетовую ветку.

Ранее «Городовой» рассказывал, что фиолетовую ветку метро свяжут с зеленой к 2029 году.