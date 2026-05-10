Тысячи россиян узнают об этом слишком поздно: без стажа пенсия будет другой
Многие россияне уверены, что государство в любом случае назначит полноценную пенсию по старости. Однако на практике всё оказывается гораздо жёстче. Если человек никогда официально не работал и за него не перечислялись страховые взносы, рассчитывать на обычную страховую пенсию он не сможет.
Как рассчитывают пенсию
Размер пенсии напрямую зависит от стажа, количества пенсионных баллов и уплаченных взносов в Социальный фонд. Именно поэтому люди, которые долгие годы работали неофициально или нигде не были оформлены, в старости сталкиваются с неприятным сюрпризом.
При отсутствии необходимого стажа и пенсионных баллов страховая пенсия не назначается. Вместо неё государство выплачивает социальную пенсию. Но получить её можно значительно позже. Для женщин возраст выхода на социальную пенсию составляет 65 лет, а для мужчин — 70 лет.
На что рассчитывать
Размер такой пенсии тоже заметно ниже. Социальная выплата фиксированная и не зависит от зарплаты или трудового прошлого человека.
При этом совсем без денег пенсионеров не оставят. Если общий доход оказывается ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе, государство назначает специальную доплату.
Ранее мы писали о том, как россиянам увеличить накопления на пенсию. Также "Городовой" сообщал, почему одинокие пенсионеры будут платить за ЖКУ меньше.