Тысячи россиян узнают об этом слишком поздно: без стажа пенсия будет другой
Тысячи россиян узнают об этом слишком поздно: без стажа пенсия будет другой

Опубликовано: 10 мая 2026 10:14
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Что ждёт россиян, которые не имеют трудового стажа.

Многие россияне уверены, что государство в любом случае назначит полноценную пенсию по старости. Однако на практике всё оказывается гораздо жёстче. Если человек никогда официально не работал и за него не перечислялись страховые взносы, рассчитывать на обычную страховую пенсию он не сможет.

Как рассчитывают пенсию

Размер пенсии напрямую зависит от стажа, количества пенсионных баллов и уплаченных взносов в Социальный фонд. Именно поэтому люди, которые долгие годы работали неофициально или нигде не были оформлены, в старости сталкиваются с неприятным сюрпризом.

При отсутствии необходимого стажа и пенсионных баллов страховая пенсия не назначается. Вместо неё государство выплачивает социальную пенсию. Но получить её можно значительно позже. Для женщин возраст выхода на социальную пенсию составляет 65 лет, а для мужчин — 70 лет.

На что рассчитывать

Размер такой пенсии тоже заметно ниже. Социальная выплата фиксированная и не зависит от зарплаты или трудового прошлого человека.

При этом совсем без денег пенсионеров не оставят. Если общий доход оказывается ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе, государство назначает специальную доплату.

