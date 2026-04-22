Ощутимый минус в квитанции: одинокие пенсионеры Петербурга будут платить за ЖКУ меньше

Главное нововведение: после 70 лет взносы на капремонт снижаются на 50%, а после 80 лет пенсионеры освобождаются от них полностью. Кроме того, граждане с доходом ниже полутора прожиточных минимумов могут претендовать на адресные субсидии по квартплате и бесплатную помощь соцработника, сообщает портал "Петербургский дневник".
Кто считается одиноким пенсионером
Статус присваивается гражданам, которые не состоят в браке и не имеют совместно зарегистрированных родственников. Если супруг прописан по другому адресу, даже при фактическом совместном проживании, часть льгот становится недоступной. Это ключевое ограничение.
Размер поддержки
Льготы делятся на две категории. Первая — компенсация взносов на капремонт. Она начисляется автоматически после достижения 70 и 80 лет, но требует подтверждения статуса одинокого проживающего. Вторая — адресная субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Она назначается, если расходы семьи на ЖКХ превышают установленный в регионе максимально допустимый процент от дохода.
Как это работает на практике
Жительница Петербурга, 82 года, живет одна в неприватизированной двушке. Ее пенсия — 23 тысячи рублей. Квитанция за отопление, свет, воду и капремонт в зимний период достигает 6 тысяч рублей. После оформления статуса одинокого пенсионера женщина полностью освобождается от взноса на капремонт (экономия около 800 рублей в месяц). Кроме того, так как ее коммунальные платежи превышают 14% от дохода, ей одобрили адресную субсидию. В итоге реальный платеж снизился с 6 до 2,5 тысячи рублей в месяц.
Что нужно сделать для получения
Для оформления льгот потребуется личное обращение в МФЦ или через портал «Госуслуги». Документы: паспорт, пенсионное удостоверение, справка о составе семьи (подтверждающая, что человек проживает один), справка о доходах и документы на жилье. Доходы необходимо подтверждать каждые полгода, иначе выплаты приостанавливаются.
Дополнительная поддержка
Пенсионеры с доходом ниже полутора прожиточных минимумов имеют право на бесплатного социального помощника. Такой сотрудник не является сиделкой — он приобретает продукты и лекарства, сопровождает в больницу, помогает с оформлением документов. Услуга предоставляется на безвозмездной основе по договору с центром социального обслуживания.