Шесть щитов и «невидимая» пересадка: фиолетовую ветку метро свяжут с зеленой к 2029 году

«Коломяжскую» снова вернули в официальные документы.

Жители Приморского района дождались: городские власти официально подтвердили продление «фиолетовой» ветки метро.

Фрунзенско-Приморская линия (линия 5) шагнет далеко за станцию «Комендантский проспект», сообщает телеграм-канал «Подземник».

Три новые остановки

В планах — строительство трех станций: «Шуваловский проспект», «Магистраль 31» и «Коломяжская».

Интересный момент: станцию «Коломяжская» раньше хотели вычеркнуть из планов. Но в итоге ее вернули в проект. Для жителей этой части города это большая победа — метро станет в разы доступнее.

Зачем нужен «Шуваловский проспект»?

Это будет не просто станция, а важнейший пересадочный узел. С «Шуваловского» можно будет перейти на станцию «Каменка» (это продолжение «зеленой» ветки).

Сейчас «Каменку» уже активно строят. Когда обе станции откроются, пассажирам не придется ехать в центр, чтобы пересесть с одной линии на другую. Это сэкономит уйму времени.

Когда поедем?

Сроки пока такие: проектирование и расчеты по транспорту должны закончить к 2029 году. В этом же году планируют запустить и «Каменку».

Почему так долго? Проект сложный. Сначала нужно просчитать, как стройка повлияет на дороги в Приморском районе, чтобы город не встал в одну гигантскую пробку. Сейчас этим занимается компания «Метропроект».

Почему стройка ускорилась?

Раньше метро в Петербурге строили мучительно медленно из-за проблем со старым «Метростроем». Сейчас ситуацию переломили:

Создали новую городскую компанию.

Количество рабочих выросло с 2,5 до 6,5 тысяч человек.

Под землей уже работают пять проходческих щитов (это огромные машины, которые грызут грунт).

К осени 2026 года запустят шестой щит.

Губернатор Александр Беглов уже доложил президенту: темпы выросли, и останавливаться никто не собирается.

Что в планах на будущее?

Север города — это приоритет, но не единственная цель. Власти уже вовсю обсуждают еще два амбициозных проекта: