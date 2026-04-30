Шесть щитов и «невидимая» пересадка: фиолетовую ветку метро свяжут с зеленой к 2029 году

Жители Приморского района дождались: городские власти официально подтвердили продление «фиолетовой» ветки метро.
Фрунзенско-Приморская линия (линия 5) шагнет далеко за станцию «Комендантский проспект», сообщает телеграм-канал «Подземник».
Три новые остановки
В планах — строительство трех станций: «Шуваловский проспект», «Магистраль 31» и «Коломяжская».
Интересный момент: станцию «Коломяжская» раньше хотели вычеркнуть из планов. Но в итоге ее вернули в проект. Для жителей этой части города это большая победа — метро станет в разы доступнее.
Зачем нужен «Шуваловский проспект»?
Это будет не просто станция, а важнейший пересадочный узел. С «Шуваловского» можно будет перейти на станцию «Каменка» (это продолжение «зеленой» ветки).
Сейчас «Каменку» уже активно строят. Когда обе станции откроются, пассажирам не придется ехать в центр, чтобы пересесть с одной линии на другую. Это сэкономит уйму времени.
Когда поедем?
Сроки пока такие: проектирование и расчеты по транспорту должны закончить к 2029 году. В этом же году планируют запустить и «Каменку».
Почему так долго? Проект сложный. Сначала нужно просчитать, как стройка повлияет на дороги в Приморском районе, чтобы город не встал в одну гигантскую пробку. Сейчас этим занимается компания «Метропроект».
Почему стройка ускорилась?
Раньше метро в Петербурге строили мучительно медленно из-за проблем со старым «Метростроем». Сейчас ситуацию переломили:
- Создали новую городскую компанию.
- Количество рабочих выросло с 2,5 до 6,5 тысяч человек.
- Под землей уже работают пять проходческих щитов (это огромные машины, которые грызут грунт).
- К осени 2026 года запустят шестой щит.
Губернатор Александр Беглов уже доложил президенту: темпы выросли, и останавливаться никто не собирается.
Что в планах на будущее?
Север города — это приоритет, но не единственная цель. Власти уже вовсю обсуждают еще два амбициозных проекта:
- Метро до аэропорта Пулково. Сейчас туда можно доехать только на автобусе или такси.
- Метро до «Экспофорума». Это важно для деловых поездок и крупных выставок.