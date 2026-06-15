Царская белая клубника: дает мегаурожай без усилий — незаслуженно обделена вниманием дачников

Дачник рассказал о разновидности клубники, которая превосходит все рекорды по урожаю

Клубника - вкусная и полезная ягода, которая между тем отличается капризностью. Не каждый дачник может похвастаться отменным урожаем клубники. Вроде бы, вкладываешь в культуру все силы, время и деньги, а она выдает жалкую горстку кислой мелочи. Но ситуацию можно исправить, если сменить сорт клубники. Автор дзен-канала "Твоя Дача" (16+) предлагает обратить внимание на одну разновидность, о которой дачники часто забывают.

Речь идет о белой клубнике. Она не так популярна, как красная. Возможно, огородников отпугивает ее белый цвет - все-таки красные плоды выглядят сочнее и аппетитнее. Но на деле оказывается, что белая клубника - это настоящая находка для тех, у кого культура никогда полноценно не растет.

Белоплодная клубника появилась в результате скрещивания двух видов дикой земляники. Сначала вышла привычная садовая земляника, которая иногда выдавала "сюрпризы" в виде ягод другого окраса - от беловато-желтого до почти белого. Семена с таких ягод собрали и вывели новые сорта, которые с тех пор и дают нежно-белые или кремовые ягоды.

Счастье для аллергиков

Красная клубника содержит в составе антоцианы, вызывающие аллергию. А в белой таких веществ нет. И это значит, что люди, склонные к пищевым аллергиям, могут без опаски лакомиться сочными и сладкими белыми ягодами.

Выращивание

Не стоит думать, что белоплодная клубника - это какой-то экзотический сорт, требующий особенных условий. Это вполне себе неприхотливая культура, которая нуждается в точно таком же уходе, что и красная, с одним лишь отличием: кустики белоплодной клубники - более компактные и аккуратные, а значит и места им нужно меньше. Идеальный вариант для маленьких участков! А еще таким растениям требуется меньше питания и влаги, но урожай при этом они дают отменный.

Выращивать белоплодные сорта можно в следующих местах:

в открытом грунте;

в теплице;

в контейнерах или горшках.

В общем, так же, как и обычные. А вот во время сбора важно не пропустить "тот самый момент". На ранних этапах белая клубника имеет зеленоватый оттенок.

"Когда ягода созревает, её цвет меняется на светло-розовый, кремовый или даже желтоватый. Именно в этот момент она достигает пика вкуса и аромата, становится мягче и слаще. Не бойтесь собирать и пробовать такие ягоды – они готовы к употреблению!", - отмечает эксперт.

Размножение

Размножить белую клубнику можно усами. Осторожно отделите их от материнского растения и высадите на новое место в конце лета. Тогда саженцы успеют укорениться до наступления холодов. Это самый простой и надежный способ размножения белой клубники.

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