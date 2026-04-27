Как вырастить лимон из косточки дома: все хитрости и секреты посадки экзотической культуры
Как вырастить лимон из косточки дома: все хитрости и секреты посадки экзотической культуры

Опубликовано: 27 апреля 2026 08:01
 Проверено редакцией
Эксперты рассказали, как вырастить лимон в домашних условиях из косточки

Лимон - полезный витаминный фрукт, который мы привыкли покупать в магазинах. На юге лимоны выращивают в садах, но в северных широтах эта тропическая культура расти не будет. Зато ее можно посадить в домашних условиях, и тогда ваш дом будет украшать цветущее, красивое, ароматное деревце. Расскажем обо всех секретах посадки лимона из косточки дома.

Автор дзен-канала "Ваше хозяйство" рассказывает, какие сорта лимона хорошо растут в домашних условиях.

"Предпочтение стоит отдавать сортам лимонов, отличающимся компактностью и теневыносливостью. Они лучше приживутся в домашних условиях, не будут страдать из-за недостатка света, с большей долей вероятности порадуют хорошим и регулярным урожаем", - отмечает эксперт.

Самые популярные сорта лимонов для домашней посадки:

  • Павловский;
  • Мейера;
  • Лунарио;
  • Новогрузинский;
  • Дженоа;
  • Мир.

Как сажать лимон

Пошаговую инструкцию посадки лимона из косточки приводит автор дзен-канала "С грядки - к столу". Высаживание состоит из следующих этапов:

  1. Промойте семя спелого лимона водой и замочите на 10 минут в перекиси водорода.
  2. Приготовьте субстрат. Можно использовать специальный магазинный грунт либо кокосовый субстрат.
  3. Высадите семя в почву и тщательно полейте.
  4. Накройте пленкой.

"Специалисты рекомендуют снимать оболочку семени для улучшения прорастания, но из моей практики это лишнее - все всходит хорошо и так", - делится своим опытом эксперт.

Всходы появятся уже через 2-3 недели. Когда растение вытянется до 20 см, прищипните верхушку, чтобы простимулировать ветвление лимона. Теперь ухаживайте за вашим тропическим питомцем, поливайте, опрыскивайте и подкармливайте, а также не забывайте ежегодно менять горшок на более просторный. Если все сделать правильно, то лимон зацветет и начнет плодоносить уже на 4-5-ый год.

