Как вырастить лимон из косточки дома: все хитрости и секреты посадки экзотической культуры

Лимон - полезный витаминный фрукт, который мы привыкли покупать в магазинах. На юге лимоны выращивают в садах, но в северных широтах эта тропическая культура расти не будет. Зато ее можно посадить в домашних условиях, и тогда ваш дом будет украшать цветущее, красивое, ароматное деревце. Расскажем обо всех секретах посадки лимона из косточки дома.
Автор дзен-канала "Ваше хозяйство" рассказывает, какие сорта лимона хорошо растут в домашних условиях.
"Предпочтение стоит отдавать сортам лимонов, отличающимся компактностью и теневыносливостью. Они лучше приживутся в домашних условиях, не будут страдать из-за недостатка света, с большей долей вероятности порадуют хорошим и регулярным урожаем", - отмечает эксперт.
Самые популярные сорта лимонов для домашней посадки:
- Павловский;
- Мейера;
- Лунарио;
- Новогрузинский;
- Дженоа;
- Мир.
Как сажать лимон
Пошаговую инструкцию посадки лимона из косточки приводит автор дзен-канала "С грядки - к столу". Высаживание состоит из следующих этапов:
- Промойте семя спелого лимона водой и замочите на 10 минут в перекиси водорода.
- Приготовьте субстрат. Можно использовать специальный магазинный грунт либо кокосовый субстрат.
- Высадите семя в почву и тщательно полейте.
- Накройте пленкой.
"Специалисты рекомендуют снимать оболочку семени для улучшения прорастания, но из моей практики это лишнее - все всходит хорошо и так", - делится своим опытом эксперт.
Всходы появятся уже через 2-3 недели. Когда растение вытянется до 20 см, прищипните верхушку, чтобы простимулировать ветвление лимона. Теперь ухаживайте за вашим тропическим питомцем, поливайте, опрыскивайте и подкармливайте, а также не забывайте ежегодно менять горшок на более просторный. Если все сделать правильно, то лимон зацветет и начнет плодоносить уже на 4-5-ый год.
