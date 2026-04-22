Урожай огурцов гребу тоннами — банок не хватает: новая схема прищипки перевернула всю систему выращивания

Опубликовано: 22 апреля 2026 08:01
 Проверено редакцией
Дед Егор рассказал, как прищипывать огурцы, чтобы добиться урожая в 2 раза больше

Многие дачники сталкиваются с тем, что в июне огурцы начинают слишком сильно разрастаться. Плети ползут во все стороны, усы хватаются за соседние растения, листья мешают другу другу. В итоге света растениям практически не попадает. Обрезать огурцы новичкам жалко, кажется, что если много оставишь - много соберешь. Однако дачник со стажем дед Егор опровергает эту логику. На своем опыте он убедился, что огурцы необходимо прореживать, чтобы получить урожай в два раза больше.

Как поясняет автор дзен-канала "На даче у деда Егора" (16+), нижние боковые побеги высасывают питание и тормозят рост главного стебля, а потому плоды внизу растут мелкие, кривые, часто подгнивают от близости к земле. Следовательно, необходимо выщипать все зачатки побегов, цветки и усы первых четырёх пазух от грунта.

Но ослепление низа - это лишь начало. Дед Егор описывает ярусную схему прищипывания:

  • от земли до полуметра – зона полной очистки. Здесь не стоит оставлять ни побеги, ни цветы - это поможет набраться сил корням;
  • от полуметра до метра – зона первого урожая. В этой области оставьте один лист и одну завязь, а затем прищипните. В этих местах формируются первые ровные красивые огурцы;
  • от метра до полутора – рабочая зона. В этой зоне оставьте два листа и две завязи на боковых. Огурцы будут расти пучками, снимать потребуется через день;
  • выше полутора – свободная зона. Оставьте три-четыре листа на боковых, главный стебель перекиньте через шпалеру, опустите на полметра и обрежьте верхушку.

Вот и вся схема. Выполняйте процедуру по утрам, чтобы к вечеру ранки затянулись. Если сделать все грамотно, то урожай огурцов в этом году будет в два раза больше, чем вы привыкли собирать.

