Соль на угли за 10 секунд до жарки – и пламя больше не убивает шашлык: простой лайфхак на майские
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Кулинария Туризм
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Соль на угли за 10 секунд до жарки – и пламя больше не убивает шашлык: простой лайфхак на майские

Опубликовано: 22 апреля 2026 07:02
 Проверено редакцией
legion-media
Советы по приготовлению шашлыка  

Майские праздники уже совсем близко, а вместе с ними - традиционные посиделки у мангала. В это время многие жарят шашлык, но почти каждый сталкивается с одной и той же проблемой - мясо подгорает и превращается в "угольки".

Дело в том, что во время жарки с мяса капает жир, а результате чего угли вспыхивают открытым пламенем. Однако есть один простой способ, который избавит вас от этой головной боли.

Метод с солью

Наберите горсть крупной соли и равномерно рассыпьте ее на уже раскаленные угли. После этого можно спокойно начинать жарить шашлык, советует "Сделай Самоделку".

Соль не дает жиру мгновенно воспламеняться и создает на поверхности углей тонкую "подушку", которая поглощает тепловую энергию и снижает температуру вспышки жира. Кроме того, соль связывает влагу и равномерно распределяет жар.

Только будьте осторожны! Первые пару секунд соль будет стрелять в стороны, берегите глаза. Зато жир больше не заставляет угли полыхать, и мясо жарится ровно.

Лайфхак опытных шашлычников

Опытные повара поливают угли остатками маринада прямо из миски, в которой мариновалось мясо. Такой способ дает двойную пользу: соль, содержащаяся в маринаде, предотвращает возгорание, а выпаренная влага создает ароматный пар, который дополнительно пропитывает мясо.

Главное - не лейте маринад слишком много, иначе угли остынут. Достаточно равномерно сбрызнуть их 50 мл жидкости.

Автор:
Евгения Сухова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью