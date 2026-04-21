Сочный фарш с фасолью по-мексикански: это блюдо покорило полмира — и вы поймёте почему

Рецептом пикантного тушёного мяса Чили кон карне поделился автор Дзен-канала "Вила. Ложка. Палочки: рецепты и советы".
Ингредиенты:
говядина — 500 г, лук — 1 шт., морковь — 1 шт., болгарский перец — 1 шт., перец чили — 1 шт., чеснок — 3 зубчика, томаты в собственном соку — 400 г, красная фасоль — 400 г, кумин — 1 ч. л., паприка — 1 ч. л., соль — по вкусу, чёрный перец — по вкусу
Приготовление
Сначала нарезаю лук, морковь, болгарский перец и чили небольшими кубиками, чеснок измельчаю. Разогреваю кастрюлю с небольшим количеством масла и обжариваю лук до мягкости.
Добавляю морковь, болгарский перец и чили, готовлю ещё около 5 минут, чтобы овощи стали мягче. Затем добавляю чеснок и специи — кумин, паприку, соль и перец. Перемешиваю и даю им раскрыть аромат.
Добавляю говядину и обжариваю, разбивая комочки, до румяности.
После этого отправляю в кастрюлю томаты и фасоль, довожу до кипения и уменьшаю огонь.
Тушу на слабом огне не менее часа, а лучше дольше — так вкус становится более глубоким и насыщенным.
Подаю горячим — можно с рисом, лепёшками или просто так.
Примерное время приготовления: 1 час 30 минут
