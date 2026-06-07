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Где в России производят самый вкусный мед - качество на высоте: одной баночки точно будет мало

Опубликовано: 7 июня 2026 23:16
Автор:
Полина Аксенова
 Проверено редакцией
Где в России производят самый вкусный мед - качество на высоте: одной баночки точно будет мало
Где в России производят самый вкусный мед - качество на высоте: одной баночки точно будет мало
Legion-Media
Куда стоит поехать ради вкусного меда

Вкусный мед не просто так называют "жидким золотом", ведь он представляет большую ценность. Качественный и вкусный продукт можно найти не во всех регионах России. Где можно приобрести лучший мед?

Башкортостан

Место славится нетронутой природой, заповедниками, озерами и бортевым медом, который является диким. Этот продукт добывают во всех 54 районах Башкирии.

"Борть — это дупло дерева, где живут дикие пчёлы. Продукт их труда собирают только раз в год, в сентябре, поэтому он так высоко ценится. Бортевой мёд содержит около 120 микроэлементов и не сравнится по вкусу с тем, который получают из ульев", - сообщает портал "Яндекс-Путешествия".

Алтайский край

Большой популярностью тут пользуется горный мед. Местный продукт отличается от других из-за особенностей климата, состава почвы и разнообразия растительности. Здесь можно попробовать заказать услугу "Сон на пчелах", что подразумевает размещение на топчанах поверх гудящих ульев.

Татарстан

Самым необычным медом Татарстана является чернокленовый. Он имеет терпкий вкус, темный цвет и насыщенный аромат. Другие виды меда также отличаются хорошим качеством, но именно этот является самым популярным.

Крым

"Наиболее ценным считается крымский горный мёд — его ещё называют царским. Такой продукт обладает слегка приторным вкусом с цветочными и фруктовыми нотками. В основе весеннего горного лакомства лежит нектар крымских первоцветов — крокусов, подснежников", - рассказывает источник.

Опыт автора

"Больше всего на свете я люблю башкирский мед. Если вы его не пробовали, то многое потеряли. Советую приезжать непосредственно в Башкортостан, что позволит избежать возможности наткнуться на подделку. Дикий мед - это вкуснятина", - сообщила Полина Аксенова.

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