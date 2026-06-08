½ литра эликсира под куст – и клубники будет пруд пруди: ягоды крупные и слаще меда

Период начала цветения и формирования плодов является критически важным для клубники. Сейчас кустам необходим интенсивный стимул для крупного размера, сладости ягод и предотвращения их порчи. Обычный полив не сможет компенсировать истощение почвы после активного весеннего роста. Настало время применить эффективный метод, который активизирует скрытый потенциал почвы. Подробностями поделилась агроном Ксения Давыдова.
Дрожжи – главный стимулятор
Дрожжи не только обеспечивают питание корневой системы, но и мгновенно активизируют деятельность полезных почвенных микроорганизмов. Это способствует улучшению структуры почвы и ускорению усвоения питательных веществ растениями в два раза.
Рабочий раствор можно приготовить двумя способами.
С использованием сухих дрожжей
Растворите 10 граммов сухих дрожжей в одном литре теплой воды, добавьте 2 столовые ложки сахара и оставьте для брожения на 2 часа.
С использованием прессованных дрожжей
Возьмите 100 граммов прессованных дрожжей, разведите в одном литре теплой воды с добавлением 2 столовых ложек сахара. Время выдержки также составляет 2 часа.
Концентрат подготовлен, однако его прямое применение для полива грядок недопустимо, поскольку это может привести к повреждению корневой системы.
Как применять концентрат
Перед использованием необходимо развести смесь чистой водой в строгой пропорции 1:10. Под каждый куст клубники следует вносить ровно по половине литра готового раствора. Важно учитывать, что средство необходимо использовать немедленно, так как его хранение нецелесообразно ввиду быстрой потери полезных свойств.
Для достижения максимальной эффективности данного метода рекомендуется соблюдать следующую последовательность действий. Вначале обильно полейте грядку обычной чистой водой. Затем щедро посыпьте землю вокруг кустов древесной золой — на данном этапе калий жизненно необходим ягоде для налива плодов, а дрожжи способствуют его вымыванию из почвы. И только после этого следует поливать почву подготовленным дрожжевым раствором.
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