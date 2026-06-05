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Всего 2 подкормки – и огурцы будете собирать ящиками: стимулируют плодообразование — дешевле только даром

Опубликовано: 5 июня 2026 19:16
 Проверено редакцией
Всего 2 подкормки – и огурцы будете собирать ящиками: стимулируют плодообразование — дешевле только даром
Всего 2 подкормки – и огурцы будете собирать ящиками: стимулируют плодообразование — дешевле только даром
Городовой ру
Чем подкормить огурцы для мощного плодообразования

В ближайшее время на приусадебных участках начнется созревание первых огурцов. Этот период – долгожданный для садоводов. Для повышения урожайности и улучшения вкусовых качеств огурцов рекомендуется уделить особое внимание июньским подкормкам. При этом предпочтение следует отдавать натуральным удобрениям.

Известный агроном Ксения Давыдова дала рекомендации по подкормкам для обеспечения обильного плодоношения огурцов.

Первая подкормка — углеводная

Ее применение способствует стимуляции образования завязей и улучшению вкусовых характеристик огурцов. Для приготовления раствора необходимо растворить таблетку глюкозы в одном литре воды, довести до кипения, затем довести объем до 10 литров. Подкормку растений следует проводить еженедельно.

Вторая подкормка — молочная

Она также способствует увеличению урожайности и улучшению вкусовых качеств плодов. Для приготовления раствора следует растворить 60 граммов меда и 10 капель йода в полулитре молока. Затем довести объем до 10 литров и произвести подкормку кустов. Такую процедуру рекомендуется выполнять каждые 10 дней.

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Автор:
Ксения Давыдова
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