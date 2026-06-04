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Не только от нечисти: этот «колдовской» круг спасет сад от муравьев — без всякой химии

Опубликовано: 4 июня 2026 19:07
Автор:
Ксения Давыдова
 Проверено редакцией
Не только от нечисти: этот «колдовской» круг спасет сад от муравьев — без всякой химии
Не только от нечисти: этот «колдовской» круг спасет сад от муравьев — без всякой химии
legion-media
Барьерный метод борьбы с муравьями

Муравьи на садовом участке представляют собой серьёзную проблему для любого садовода. Эти насекомые формируют обширные колонии, что приводит к повреждению корневой системы растений и значительному ущербу.

Сложности борьбы с вредителями

Помимо прямого вреда, муравьи способствуют распространению тли, которая питается соками растений, ослабляя их. Борьба с муравьями является сложной задачей, поскольку уничтожение одной колонии часто приводит к появлению новой на том же месте. Применение сильнодействующих инсектицидов также может негативно сказаться на культурных растениях.

Садовод Ксения Давыдова предложила эффективный барьерный метод борьбы с муравьями, исключающий использование химических средств.

Барьерный метод

Для реализации метода потребуется старое колесо от садовой тачки или детской коляски. Покрышку необходимо разрезать вдоль, чтобы получить два одинаковых кольца. Затем эти кольца следует разместить вокруг приствольных кругов плодовых деревьев или кустарников. Это можно выполнить, разрезав покрышку для удобства установки, а затем соединив её обратно с помощью резинового клея.

В образовавшиеся кольца необходимо налить воду. Муравьи не обладают способностью к плаванию и избегают любого контакта с жидкостями. Водный барьер является для них непреодолимым препятствием, что гарантирует защиту растений.

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