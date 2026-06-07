Я больше не включаю духовку: рулеты в аэрогриле, которые перевернули представление о завтраке

Эти быстрые рулеты из лаваша с творожной начинкой и ягодами получаются с хрустящей корочкой снаружи и нежной, кремовой текстурой внутри. По вкусу — как полноценная выпечка, хотя готовятся буквально за считаные минуты.
Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Вкусная история".
Ингредиенты:
- тонкий лаваш — 2-3 листа,
- творог 5% — 350 г,
- яйцо — 1 шт.,
- сахар — 3-4 ст. л. (или по вкусу),
- сметана 15-20% — 2-3 ст. л.,
- ванилин или ванильный сахар — по вкусу,
- любые ягоды или фрукты — по вкусу.
Приготовление
В миске соединяю творог, сметану, сахар и ваниль. Добавляю яичный белок и пробиваю блендером до гладкого, кремового состояния.
Лаваш нарезаю на полосы шириной примерно 15 см. Равномерно распределяю творожную начинку, отступая немного от одного края, чтобы рулет было удобно свернуть.
Сверху выкладываю ягоды или нарезанные фрукты. Аккуратно сворачиваю рулеты и получаю 2-3 заготовки.
Верх смазываю яичным желтком, при желании посыпаю кунжутом или семенами льна. Выкладываю рулеты в аэрогриль и готовлю при 180 градусах около 15 минут до золотистой корочки.
Примерное время приготовления: около 20-25 минут
Личный опыт
Я готовлю такие рулеты с вишней — сочетание с творогом получается самым удачным.
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