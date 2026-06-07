Натуральный стимулятор роста: достаточно 1 горсти, чтобы замиокулькас выпустил ворох побегов — в 100 раз лучше магазинных подкормок
Замиокулькас ценится многими цветоводами за его относительную неприхотливость и круглогодичную декоративность. Однако иногда возникает проблема замедления роста растения, проявляющаяся в отсутствии новых листьев и побегов. Зачастую это обусловлено неправильными условиями содержания — как недостаточным, так и избыточным уходом.
Совет специалиста
Агроном и ландшафтный дизайнер Ксения Давыдова предложила метод стимуляции роста замиокулькаса с использованием натурального средства. Оно способствует активному формированию новых побегов и листьев.
Основным компонентом являются остатки яблока — кожура и сердцевина.
Как приготовить подкормку
Необходимо поместить противень с частями фрукта в предварительно разогретую до 80°C духовку. Через час высушенные яблочные остатки следует измельчить до порошкообразного состояния и внести в горшок с растением. Уже через неделю замиокулькас начнет активно формировать новые листья.
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