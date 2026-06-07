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Натуральный стимулятор роста: достаточно 1 горсти, чтобы замиокулькас выпустил ворох побегов — в 100 раз лучше магазинных подкормок

Опубликовано: 7 июня 2026 19:16
Автор:
Ксения Давыдова
 Проверено редакцией
Натуральный стимулятор роста: достаточно 1 горсти, чтобы замиокулькас выпустил ворох побегов — в 100 раз лучше магазинных подкормок
Натуральный стимулятор роста: достаточно 1 горсти, чтобы замиокулькас выпустил ворох побегов — в 100 раз лучше магазинных подкормок
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Натуральная подкормка для замиокулькаса

Замиокулькас ценится многими цветоводами за его относительную неприхотливость и круглогодичную декоративность. Однако иногда возникает проблема замедления роста растения, проявляющаяся в отсутствии новых листьев и побегов. Зачастую это обусловлено неправильными условиями содержания — как недостаточным, так и избыточным уходом.

Совет специалиста

Агроном и ландшафтный дизайнер Ксения Давыдова предложила метод стимуляции роста замиокулькаса с использованием натурального средства. Оно способствует активному формированию новых побегов и листьев.

Основным компонентом являются остатки яблока — кожура и сердцевина.

Как приготовить подкормку

Необходимо поместить противень с частями фрукта в предварительно разогретую до 80°C духовку. Через час высушенные яблочные остатки следует измельчить до порошкообразного состояния и внести в горшок с растением. Уже через неделю замиокулькас начнет активно формировать новые листья.

Ранее мы рассказали, чем еще подкормить замиокулькас.

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