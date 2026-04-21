Запеченный картофель по-гречески: новый рецепт популярного гарнира – невозможная вкуснятина

Картофель, запеченный дольками в духовке, является блюдом, которое пользуется популярностью как у взрослых, так и у детей. Предлагаем приготовить запеченный картофель по-гречески. Удовольствие для всей семьи будет гарантировано!
Ингредиенты:
- Картофель — 1400 г;
- Чеснок — 5 зубчиков;
- Лимон — 2 штуки;
- Овощной бульон — ¾ стакана;
- Оливковое масло — ¾ стакана;
- Орегано — 2 чайные ложки;
- Любая приправа — 1 чайная ложка;
- Соль, специи, зелень — по вкусу.
Процесс приготовления:
1. Очистите картофель. Нарежьте его вдоль крупными дольками.
2. Для приготовления заправки в отдельной емкости смешайте бульон, оливковое масло и лимонный сок. Добавьте измельченный чеснок, орегано и выбранную приправу. Приправьте солью и перцем. Тщательно перемешайте до получения однородной консистенции.
3. Подготовьте форму для запекания. Выложите в нее картофель. Полейте подготовленным бульоном со специями. Перемешайте.
4. Разогрейте духовой шкаф до 200 градусов Цельсия. Запекайте картофель в течение 20 минут, затем переверните его и продолжайте запекание еще столько же времени. Далее ориентируйтесь на степень готовности блюда.
Запеченный картофель по-гречески готов. Приятного аппетита!
Ранее мы рассказали, как приготовить по-новому селедку под шубой.