Как подготовить ребенка к первой поездке в лагерь: советы психолога — для мам-паникерш и детей

Детский лагерь - прекрасная возможность для ребенка отдохнуть летом вне стен дома. Лагерь дает возможность общаться, знакомиться и даже влюбляться, но самое приятное, что здесь столько всего увлекательного, что ребенок начисто забудет о своем смартфоне. Правда, собираясь в свою первую поездку, дети обычно очень волнуются, не зная, чего ожидать от отдыха. Паникуют и родители, ведь это первый выезд ребенка без взрослых. Главный методист департамента дополнительного образования SportZania Полина Васина рассказала в беседе с МИР 24, как подготовить ребенка в первому выезду в лагерь.

Специалист отмечает, что именно поездка в лагерь развивает в ребенке самостоятельность, и это стоит помнить родителям, которые уверены, что их отпрыск не справится без них в поездке.

«Лагеря – уникальная система, где стеснительные дети решаются выйти на сцену, а те, кто никогда не хотел участвовать в соревнованиях, занимают призовые места», - отмечает Васина.

И это уже не говоря о самостоятельности при поддержании своей личной гигиены.

Методист объяснила, как помочь ребенку быстрее адаптироваться в детском лагере:

выберите для начала городской формат лагеря, то есть вариант, когда ребенок по вечерам будет возвращаться домой. Так он быстрее решится на длительную поездку;

отправьте ребенка в лагерь вместе с другом - вдвоем они быстрее адаптируются к новым условиям;

расскажите о своем опыте посещения лагеря, вспомните самые интересные истории из детства;

выбирайте лагерь вместе с ребенком. Изучите заранее режим дня, правила, условия размещения, способы связи, чтобы ребенок имел самое широкое представление о том, куда он едет;

вместе составьте список вещей, которые пригодятся в лагере.

Самое страшное для чада - неизвестность. Если он будет понимать, как действовать, то страх отступит. Поэтому заранее объясните, что делать ребенку при возникновении трудностей. Например, как быть, если он заболеет, или что делать, если у него начнутся конфликты с ребятами. Но не переборщите с негативом, чтобы он заранее не ждал, что это обязательно произойдет.

Объясните, что вы тоже волнуетесь и будете скучать, расскажите честно о своих чувствах, и объясните, что волнение и тревога перед неизвестным - это абсолютно нормальная реакция каждого человека. Напомните, что он всегда может поделиться чувствами с другом или с вожатым, которые его поддержат.

Не забывайте напоминать ребенку, что он обязательно со всем справится один. Поверьте в него и в его силы сами. Чем сильнее верит в ребенка родитель, тем сильнее верит в себя и чадо.

