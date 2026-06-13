Душа Петербурга: в Сестрорецке появится сквер в память о Людмиле Чурсиной

10 июня не стало Людмилы Чурсиной. Великая актриса ушла на 85-м году жизни после долгой болезни. О печальном событии сообщили в Театре Российской армии, где она проработала многие годы.
Память в зелени скверов
Чтобы имя актрисы осталось в истории города навсегда, власти Петербурга решили назвать в её честь сквер. Он появится в Сестрорецке.
Губернатор Александр Беглов считает, что это лучшее решение, ведь жизнь Чурсиной была тесно переплетена с Северной столицей.
На прощании зачитывали послания от первых лиц. Телеграммы с соболезнованиями прислали Владимир Путин, Александр Лукашенко и министр культуры Ольга Любимова. Для многих её уход стал личной потерей.
Свой человек для Петербурга
Хотя родилась Людмила Алексеевна не здесь, Петербург (тогда еще Ленинград) стал для неё родным. Она приехала на «Ленфильм» совсем молодой актрисой и осталась в городе на целых двадцать лет.
Беглов точно подметил: в ней было то самое «петербургское» благородство. Красота, железная воля и чувство собственного достоинства. Она была лицом нашего города на экранах всей страны.
Живая легенда в наших сердцах
Сейчас Людмилы Алексеевны нет с нами, но губернатор прав: она никуда не ушла. Она осталась в старых добрых фильмах, которые мы пересматриваем десятилетиями.
Петербург будет помнить её как свою гордость, а сквер в Сестрорецке станет местом, где можно будет просто посидеть в тишине и вспомнить великую актрису.
Ранее «Городовой» рассказывал, что актричу похоронят на Сестрорецком кладбище.