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Людмила Чурсина найдет покой на Сестрорецком кладбище в Северной столице

Опубликовано: 10 июня 2026 21:11
 Проверено редакцией
Людмила Чурсина найдет покой на Сестрорецком кладбище в Северной столице
Людмила Чурсина найдет покой на Сестрорецком кладбище в Северной столице
Global Look Press / Anatoly Lomohov / Russian Look.
Актриса скончалась из-за болезни.

Грустная новость для всех любителей советского кино. На 85-м году жизни скончалась Людмила Чурсина. Мы запомним её как одну из самых красивых и статных актрис нашего экрана.

Она была настоящей «королевой» театра и кино, чьим талантом восхищались миллионы.

Где и когда пройдет прощание

Прощаться с народной артисткой будут в Санкт-Петербурге. Траурная церемония назначена на 12 июня. Похоронят Людмилу Алексеевну на Сестрорецком кладбище, сообщает РЕН ТВ.

Близкие актрисы сейчас выбирают храм, где пройдет отпевание. Директор Театра Российской армии Милена Авимская пообещала сообщить подробности позже, как только семья примет окончательное решение.

Причина ухода

По словам руководства театра, причиной смерти стала тяжелая болезнь. Актриса боролась с недугом долгое время, но справиться с ним не удалось.

Больше чем просто актриса

Людмила Чурсина — это целая эпоха. Мало кто знает, но она стала одной из самых молодых народных артисток СССР, получив это звание всего в 40 лет. Её внешность называли «аристократичной», а взгляд — магическим.

В её послужном списке десятки ролей, которые стали классикой:

  • «Щит и меч» — легендарная военная драма.
  • «Угрюм-река» — где она блистательно сыграла роковую Анфису.
  • «Когда деревья были большими» — добрая и глубокая история.

Интересный факт: в своё время Чурсину заметили даже в Голливуде. Её приглашали сниматься в США, предлагали контракт на 15 фильмов.

Но в те времена уехать за границу было практически невозможно, и актриса осталась верна родному зрителю.

Память останется с нами

Людмила Алексеевна всегда говорила, что главное для актера — это работа и честность перед собой. Она до последних лет старалась выходить на сцену родного Центрального академического театра Российской армии, которому отдала почти 40 лет жизни.

Светлая память великой актрисе. Её фильмы — это лучшее наследие, которое будет напоминать нам о ней еще очень долго.

Ранее «Городовой» рассказывал нужны ли Петербургу новые небоскребы.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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