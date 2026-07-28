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Мудрец Хайям объяснил, как отличить добро от зла: есть только один способ – важно не допустить ошибку

Опубликовано: 28 июля 2026 19:17
 Проверено редакцией
Мудрец Хайям объяснил, как отличить добро от зла: есть только один способ – важно не допустить ошибку
Мудрец Хайям объяснил, как отличить добро от зла: есть только один способ – важно не допустить ошибку
Городовой ру
Рубаи, несущие в себе великую мудрость

Рубаи персидского ученого, философа, математика и поэта Омара Хайяма обладают глубоким философским содержанием. В частности, в одном своем четверостишии автор исследует природу человека, его рациональное мышление и способность к различению добра и зла:

Не боится ни бурь, ни штормов океан, Человек! Отличай от людей обезьян! Не рождается зло от добра и обратно… Различать их нам взгляд человеческий дан!

Поэт утверждает, что подобно тому, как океан не страшится бурь, человек должен проявлять стойкость перед лицом жизненных испытаний. Он также подчеркивает, что человек отличается от животных не только физиологически, но и духовно, поскольку именно разум определяет нашу человеческую сущность.

Хайям говорит, что добро и зло не являются взаимозаменяемыми понятиями. Они существуют независимо, и только человек, обладающий осознанностью, способен их разделять.

Рубаи представляют собой призыв к мудрости, непоколебимости и осознанию своей истинной природы. Хайям напоминает, что наше существование не ограничивается простым бытием, а включает в себя понимание мира и принятие решений, за которые мы несем ответственность.

Ранее мы рассказали, как пережить предательство.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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