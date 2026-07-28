«Матросская тишина» уходит в историю, а «Метрополь» обретает лицо: как меняется история в центре Петербурга

Петербург — город контрастов. Пока одни легендарные места уходят в историю, другие буквально сбрасывают старую кожу и готовятся сиять по-новому.
Эпоха устриц закончилась: La Perla закрылась навсегда
На улице Марата стало тише — там окончательно закрылся рыбный ресторан La Perla Fish House. Для города это не просто закрытие очередной точки общепита, а финал целой главы.
Ресторан проработал целых 25 лет. В далеком 1999 году он открылся под дерзким названием «Матросская тишина».
Именно здесь петербуржцы впервые массово попробовали свежих устриц, пишет "Фонтанка".
Почему это произошло? Владельцы не стали делать громких заявлений, но цифры говорят сами за себя. Прошлый год выдался непростым: выручка упала на 13%, и заведение ушло в «минус».
Видимо, старейшему рыбному дому стало тяжело тягаться с новыми модными бистро.
«Метрополь» снимает маски: реставрация на финишной прямой
Пока на Марата грустят, на углу Садовой и переулка Крылова кипит работа. Доходный дом Коровина, где когда-то гремел знаменитый ресторан «Метрополь», постепенно освобождается от строительных лесов.
Фасады готовы уже на 70%. Реставраторы проделали огромную работу:
- почистили старинный кирпич;
- залатали трещины в стенах;
- восстановили лепнину и декоративные верхушки колонн.
Главное — зданию вернули его исторический цвет. Теперь оно выглядит именно так, как его задумывал архитектор более ста лет назад.
Когда увидим результат? Полностью леса снимут только к августу 2026 года. Спешка тут ни к чему — здание является памятником архитектуры.
В свое время «Метрополь» был культовым местом: до революции здесь собиралась элита, а в советские годы это был один из самых престижных ресторанов города со своей собственной кондитерской.
Ранее «Городовой» рассказывал про необычный способ закатать огурцы-гиганты кружочками.