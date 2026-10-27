Александр Лукашенко

Беларусь сегодня входит в тройку главных торговых партнеров Петербурга.
Город простился с актрисой 12 июня.
Собеседники вновь провели встречу после продолжительного перерыва.
Лидеры двух стран договорились о сотрудничестве в ходе состоявшегося 15 ноября телефонного разговора.
Теперь за дворниками будут следить в реальном времени.
Автобусы из Белоруссии заменят устаревшую технику на улицах.
В официальном канале Telegram в Белоруссии появился анонимный опрос, в котором граждан республики попросили еще раз выбрать из предложенных кандидатов в президенты.