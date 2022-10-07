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Александр Лукашенко

Общество Город
Газ для «слабаков»»: «Пассажиравтотранс» продолжает закупаться дешевыми дизельными, не желая связываться со сжиженным газом
Смольный продолжает экономить на петербургских автобусах, делая вид, что запущенная 1 апреля транспортная реформа - это проблема исключительно для коммерческих перевозчиков.
04 авг 2022 18:13
Политика
Президент Белоруссии Лукашенко назвал разговор с Зеленским тяжелым
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о тяжелом, но продуктивном разговоре со своим украинским коллегой Владимиром Зеленский, который состоялся незадолго перед российско-украинскими переговорами в Гомельской области. Подробности пишет РИА Новости.  
01 мар 2022 16:23
Политика
В Белоруссии приведены в готовность средства ПВО
Белорусские средства противовоздушной обороны приведены в полную готовность, чтобы не допустить ударов в спину российской армии. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает РИА Новости со ссылкой на Sputnik Беларусь.
01 мар 2022 14:51
Политика
«Просто красавцы»: Лукашенко оценил работу украинских и российских переговорщиков
Начальный этап российско-украинских переговоров внушает осторожный оптимизм, а сами переговорщики сработали на блестящем уровне. Такое мнение о результатах встречи делегаций России и Украины в Гомельской области Белоруссии высказал президент республики Александр Лукашенко, передает ТАСС.
01 мар 2022 13:19
Политика
МИД Белоруссии вызвал украинского посла Кизима из-за замены флага в Днепре
Минск выразил Киеву официальный протест в связи с заменой в украинском Днепре государственного флага Белоруссии на триколор оппозиции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу белорусского министерства внутренних дел.   
10 фев 2022 19:33
Политика
Президент Зеленский об обещаниях Лукашенко прекратить поставки ГСМ: пострадают люди
Если Минск прекратит поставки в Киев энергоресурсов, то от этого пострадают обычные люди. Об этом на брифинге заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РИА Новости.   
08 фев 2022 18:37
Политика
Лукашенко опроверг информацию об отправке белорусских военных в Сирию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал фейком растиражированную в СМИ информацию о переброске нескольких сотен белорусских военнослужащих в Сирию. Об этом сообщает агентство БелТА.
08 фев 2022 13:09
Политика
Лукашенко встретился с Александром Карелиным
В Минске состоялась встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко с российским спортсменом и политиком Александром Карелиным. Об этом сообщает «Регнум» со ссылкой на пресс-службу белорусского главы. 
07 фев 2022 17:33
Политика
Лукашенко подготовил данные о финансировании бизнесменами из России оппозиции в Белоруссии
У президента Белоруссии Александра Лукашенко есть готовый список российских предпринимателей, которые финансируют белорусскую оппозицию. Об этом заявил сам Лукашенко в интервью «Соловьев LIVE», сообщает Russia Today. 
07 фев 2022 16:30
Политика
Россия и Белоруссия проведут более 20 совместных учений в 2022 году
Российские и белорусские военнослужащие проведут более 20 совместных мероприятий за этот год, включая масштабные стратегические учения «Восток-2022». Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске, передает РИА Новости.
03 фев 2022 14:09
Общество
Лукашенко высоко оценил работу Беглова по приведению Петербурга в порядок
Президент Белоруссии Александр Лукашенко высоко оценил заслуги губернатора Петербурга Александра Беглова во время своего последнего визита в город. Видео выступления главы государство опубликовано в Telegram-канале «Пул Первого».  
01 фев 2022 19:53
Политика
Лукашенко пообещал вступить в войну в случае агрессии против России
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Минск вступит в войну в случае нападения на Россию. Аналогичная ситуация произойдет, если будет совершена агрессия по отношению к Белоруссии — республику будут защищать «сотни тысяч российских войск». Об этом глава государства заявил в ходе обращения к народу и парламенту, передает РИА «Новости».
28 янв 2022 12:59
Политика
«Нам уже хуже не сделаешь»: Лукашенко возмутился угрозами Госдепа США в адрес Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Госдеп США «менторским тоном» угрожал Белоруссии объявить санкции, если республика вмешает в ситуацию на Украине. Об этом сообщает «БелТА».
24 янв 2022 14:13
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