Лукашенко пообещал вступить в войну в случае агрессии против России

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Минск вступит в войну в случае нападения на Россию. Аналогичная ситуация произойдет, если будет совершена агрессия по отношению к Белоруссии — республику будут защищать «сотни тысяч российских войск». Об этом глава государства заявил в ходе обращения к народу и парламенту, передает РИА «Новости».