Стало известно, что подарили президенту лидеры стран.
Смольный продолжает экономить на петербургских автобусах, делая вид, что запущенная 1 апреля транспортная реформа - это проблема исключительно для коммерческих перевозчиков.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о тяжелом, но продуктивном разговоре со своим украинским коллегой Владимиром Зеленский, который состоялся незадолго перед российско-украинскими переговорами в Гомельской области. Подробности пишет РИА Новости.
Белорусские средства противовоздушной обороны приведены в полную готовность, чтобы не допустить ударов в спину российской армии. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает РИА Новости со ссылкой на Sputnik Беларусь.
Начальный этап российско-украинских переговоров внушает осторожный оптимизм, а сами переговорщики сработали на блестящем уровне. Такое мнение о результатах встречи делегаций России и Украины в Гомельской области Белоруссии высказал президент республики Александр Лукашенко, передает ТАСС.
Белорусская армия не участвует специальной военной операции России на территории Донбасса.
В Москве стартовали переговоры президента России Владимира Путина и лидера Белоруссии Александра Лукашенко.
В Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным прибыл лидер Белоруссии Александр Лукашенко.
Решение о дате возвращения российских военнослужащих из Белоруссии на родину будет приниматься Москвой и Минском после завершения совместных учений.
Минск выразил Киеву официальный протест в связи с заменой в украинском Днепре государственного флага Белоруссии на триколор оппозиции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу белорусского министерства внутренних дел.
Если Минск прекратит поставки в Киев энергоресурсов, то от этого пострадают обычные люди. Об этом на брифинге заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РИА Новости.
В Белоруссии рассматривает переход к практике заочного ведения уголовных дел по делам обвиняемых, находящихся за пределами республики.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал фейком растиражированную в СМИ информацию о переброске нескольких сотен белорусских военнослужащих в Сирию. Об этом сообщает агентство БелТА.
Богом является белорус по национальности. Так считает президент Белоруссии Александр Лукашенко, который заявил об этом в интервью «Соловьев Live», сообщает «Лента».
В Минске состоялась встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко с российским спортсменом и политиком Александром Карелиным. Об этом сообщает «Регнум» со ссылкой на пресс-службу белорусского главы.
У президента Белоруссии Александра Лукашенко есть готовый список российских предпринимателей, которые финансируют белорусскую оппозицию. Об этом заявил сам Лукашенко в интервью «Соловьев LIVE», сообщает Russia Today.
Российские и белорусские военнослужащие проведут более 20 совместных мероприятий за этот год, включая масштабные стратегические учения «Восток-2022». Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске, передает РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко высоко оценил заслуги губернатора Петербурга Александра Беглова во время своего последнего визита в город. Видео выступления главы государство опубликовано в Telegram-канале «Пул Первого».
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Минск вступит в войну в случае нападения на Россию. Аналогичная ситуация произойдет, если будет совершена агрессия по отношению к Белоруссии — республику будут защищать «сотни тысяч российских войск». Об этом глава государства заявил в ходе обращения к народу и парламенту, передает РИА «Новости».
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Госдеп США «менторским тоном» угрожал Белоруссии объявить санкции, если республика вмешает в ситуацию на Украине. Об этом сообщает «БелТА».