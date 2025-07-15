Белорусский акцент в Петербурге: Лукашенко пообещал помочь Северной столице с транспортом и снегом

Автобусы из Белоруссии заменят устаревшую технику на улицах.

В Минске прошла губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко

Это мероприятие стало не только визитом добрых соседей, но и запуском новых проектов. А Александр Григорьевич решил сделать специальные машины для уборки снега в Петербурге.

Беларусь — главный партнер

Сегодня Беларусь уверенно занимает лидирующую позицию среди стран СНГ по объему товарооборота с Петербургом.

По итогам 2024 года оборот превысил 3 миллиарда долларов и продолжил рост — по сравнению с 2023 годом рост составил около 7%.

При этом 2025-й обещает новые рекорды в плане расширения сотрудничества и новых контрактов.

Техника на улицах города — белорусского производства

Серьезный вклад Беларусь вносит и в городское хозяйство Петербурга. Сейчас по маршрутам Северной столицы ходит около 1900 автобусов и 240 троллейбусов белорусского производства.

Часть техники недавно пополнил городской парк — в 2024 году в Петербурге закупил около 100 единиц современной коммунальной техники из Беларуси.

С ее помощью можно справиться с уборкой узких улиц и обеспечивать порядок в городе. В этом году планируется поставка 99 электробусов МАЗ, который заменит устаревшие модели.

Кроме того, Петербург значительно обновляет лифтовое оборудование. Большая часть новых лифтов — совместного производства предприятия «Невский лифт», созданного в партнерстве с белорусской компанией «МогилевЛифтМаш».

Это пример удачной инициативы и сотрудничества, когда обе стороны вместе создают конкурентоспособную продукцию и внедряют ее в городскую инфраструктуру.

Сервис и поддержка — залог качественного сотрудничества

Александр Лукашенко признался, что иногда возникает сложность с эксплуатационной техникой, но причина чаще всего — не в самой технике, в недостаточном обслуживании и ремонте.

Для решения этих проблем Беларусь готова взять на себя сервисное сопровождение поставляемого транспорта: это позволит снизить количество поломок и повысить надежность машин на улицах Петербурга.

Также представители Беларуси предложили поделиться опытом и сделать совместные шаги в сфере уборки традиционных улиц зимой.

Лукашенко даже похвалил коммунальные службы Петербурга и не понял, за что власти в городе постоянно критикуют, пишет телеграм-канал Пул Первого.

Морской порт «Бронка» и грузоперевозки — важно учитывать мосты

Не менее важным направлением сотрудничества становится работа через петербургский морской порт «Бронка». В этом году Беларусь рассчитывает перевезти через этот порт 7 миллионов тонн грузов.

Что это значит для простых жителей?

Для обычных петербуржцев это означает развитие современного, комфортного и экологичного транспорта, качественную уборку улиц и обновление коммунальной работы.

Несмотря на критику губернатора, петербуржцы не перестают надеяться на лучшее.