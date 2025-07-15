Городовой / Общество / Белорусский акцент в Петербурге: Лукашенко пообещал помочь Северной столице с транспортом и снегом
Новости по теме
Эксклюзив
Последние новости
Петербург Достоевского: город преступлений, наказаний и человеческой души Город
Петербург на тарелке: как смешались рыбка, французские соусы и советские традиции Общество
Город русской музыки: Петербург и рождение национального гения Михаила Глинки Город
«Сон на пчелах»: что такое апидомики и почему они покоряют россиян Общество
Петербург Николая Гоголя: город призраков, абсурда и вечной литературы Город
Теги
Санкт-Петербург Тезаурус Туризм Интересные факты Эксклюзив
Категории
Общество Спорт

Белорусский акцент в Петербурге: Лукашенко пообещал помочь Северной столице с транспортом и снегом

Опубликовано: 15 июля 2025 19:31
Александр Лукашенко
Белорусский акцент в Петербурге: Лукашенко пообещал помочь Северной столице с транспортом и снегом
Globallookpress / Roman Naumov / URA.RU

Автобусы из Белоруссии заменят устаревшую технику на улицах.

В Минске прошла губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко

Это мероприятие стало не только визитом добрых соседей, но и запуском новых проектов. А Александр Григорьевич решил сделать специальные машины для уборки снега в Петербурге.

Беларусь — главный партнер

Сегодня Беларусь уверенно занимает лидирующую позицию среди стран СНГ по объему товарооборота с Петербургом.

По итогам 2024 года оборот превысил 3 миллиарда долларов и продолжил рост — по сравнению с 2023 годом рост составил около 7%.

При этом 2025-й обещает новые рекорды в плане расширения сотрудничества и новых контрактов.

Техника на улицах города — белорусского производства

Серьезный вклад Беларусь вносит и в городское хозяйство Петербурга. Сейчас по маршрутам Северной столицы ходит около 1900 автобусов и 240 троллейбусов белорусского производства.

Часть техники недавно пополнил городской парк — в 2024 году в Петербурге закупил около 100 единиц современной коммунальной техники из Беларуси.

С ее помощью можно справиться с уборкой узких улиц и обеспечивать порядок в городе. В этом году планируется поставка 99 электробусов МАЗ, который заменит устаревшие модели.

Кроме того, Петербург значительно обновляет лифтовое оборудование. Большая часть новых лифтов — совместного производства предприятия «Невский лифт», созданного в партнерстве с белорусской компанией «МогилевЛифтМаш».

Это пример удачной инициативы и сотрудничества, когда обе стороны вместе создают конкурентоспособную продукцию и внедряют ее в городскую инфраструктуру.

Сервис и поддержка — залог качественного сотрудничества

Александр Лукашенко признался, что иногда возникает сложность с эксплуатационной техникой, но причина чаще всего — не в самой технике, в недостаточном обслуживании и ремонте.

Для решения этих проблем Беларусь готова взять на себя сервисное сопровождение поставляемого транспорта: это позволит снизить количество поломок и повысить надежность машин на улицах Петербурга.

Также представители Беларуси предложили поделиться опытом и сделать совместные шаги в сфере уборки традиционных улиц зимой.

Лукашенко даже похвалил коммунальные службы Петербурга и не понял, за что власти в городе постоянно критикуют, пишет телеграм-канал Пул Первого.

Морской порт «Бронка» и грузоперевозки — важно учитывать мосты

Не менее важным направлением сотрудничества становится работа через петербургский морской порт «Бронка». В этом году Беларусь рассчитывает перевезти через этот порт 7 миллионов тонн грузов.

Что это значит для простых жителей?

Для обычных петербуржцев это означает развитие современного, комфортного и экологичного транспорта, качественную уборку улиц и обновление коммунальной работы.

Несмотря на критику губернатора, петербуржцы не перестают надеяться на лучшее.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿 1
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще