«Все будет оценено»: что ждет петербургскую семью, которую нашли в индийской пещере

В диких лесах индийского штата Карнатака полицейские наткнулись на 40-летнюю уроженку Петербурга Нину Кутину вместе с двумя маленькими дочками — 4 и 6 лет.
Все вместе они почти два месяца жили в пещере, далеко от цивилизации. Петербурженка просрочила визу и так скрывалась от властей.
Путь в Индию и причина уединения
Нина отправилась в Индию, увлеченная ведической философией и духовными практиками. Она приехала в страну по деловой визе, срок которой истек еще в 2017 году.
Однако возвращаться в Россию она явно не спешила. Связь с родными поддерживала нечасто, но писала, что отдаляется от «мирских вещей» и стремится к уединению.
Пещера — новый дом далеко от цивилизации
Местом для «домика» она выбрала пещеру недалеко от города Гокарна — священного индийского места с индуистским наследием.
В пещере Нины установила идола бога Рудры, ежедневно медитировала, сочиняла песни и рисовала вместе с детьми.
Девочки росли в изоляции, без привычных игрушек и бытовых удобств — без кроватей, электричества и даже нормальной одежды в сезон дождей.
Как они выживали в джунглях
Их питание состояло преимущественно из лесных плодов и овощей — женщина придерживалась вегетарианства и приучала детей к такому же питанию.
Помимо этого, у них были небольшие запасы продуктов и мобильный телефон, который Нина заряжала во время редких поездок в город.
Обнаружение и спасение семьи
Полиция обнаружила эту необычную семью случайно, обследуя территорию после оползня: увидели белье, развешанное у входа в пещеру, и зашли проверить.
Нина не проявила агрессии или паники. По словам местных стражей порядка, они были удивлены, что семья смогла выживать в таких условиях столько времени — с минимумом одежды и в полной изоляции.
Теперь индийская полиция рассматривает вопрос о депортации семьи в Россию. Нина не хочет возвращаться на Родину. Дети же в свою очередь удивлялись кроватям и электричеству после спасения.
Что семью ждет в России
Управляющий партнер Адвокатского бюро г.Москвы, кандидат юридических наук Елена Сенина рассказала «Городовому», лишат ли Нину родительских прав в России.
«Это очень частная ситуация, то есть основания для лишения родительских прав, они, безусловно, есть, как ненадлежащий уход за детьми.
Но нужно все оценивать в совокупности, то есть почему она так поступила, какие у нее на то были причины.
Также нужно смотреть на состояние детей, не являются ли дети изможденными, голодными как у них со здоровьем, как осуществлялся уход в этих условиях», — отмечает эксперт.
По словам Елены, важную роль сыграет и привязанность детей к маме, их отношения между собой. Также важно, какие условия есть у петербурженки для проживания детей на Родине.
«Все факторы будут оценены в совокупности. Однозначно сказать, что ее сразу лишат родительских прав, нельзя. Все будет оценено в комплексе», — говорит эксперт.
Очевидно, что для Нины это был поиск своего внутреннего мира и покоя, но с опасным риском для здоровья детей.
Пока же судьба этой необычной семьи остается в руках властей Индии — впереди депортация, а далее уже обычная «мирская» жизнь.