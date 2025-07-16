Самооценка и тайные проверки: как будет работать российский аналог гида Мишлен

В России планируется создание аналога знаменитого гида Мишлен для оценки ресторанов.
Об этом рассказал глава Роскачества Максим Протасов в интервью РИА Новости.
“В июне мы запустили федеральную премию, которая называется “Сервис-Страна”. Этот проект успешно пилотировался в Челябинской области его инициаторами. По сути, это один из шагов для создания настоящего русского Мишлена”, — сообщил Протасов.
Механика оценки: самооценка и аудит
Оценка будет включать самооценку учреждения, которую Роскачество планирует проверять с помощью выездных или онлайн-проверок.
“Также будем проводить либо выездной, либо онлайн-аудит — проверку этой самооценки: смотреть, насколько то, что заведение о себе заявляет, соответствует тому, что мы видим”, — добавил Протасов.
Отзывы пользователей: важный элемент
Организация также рассматривает возможность сотрудничества с поисковыми системами, собирающими отзывы пользователей.
Планируется совмещать пользовательский опыт с моделью оценки.
Рейтинг лидеров: рестораны и отели
В результате Роскачество планирует создать рейтинг лидеров клиентского сервиса, включая отели, рестораны и другие заведения общественного питания.
Создание аналога Мишлена — важный шаг для развития сферы услуг в России. Новый рейтинг поможет потребителям ориентироваться в выборе, а заведениям — повышать качество сервиса.