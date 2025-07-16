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Самооценка и тайные проверки: как будет работать российский аналог гида Мишлен

Опубликовано: 16 июля 2025 15:30
аналог Мишлен
Самооценка и тайные проверки: как будет работать российский аналог гида Мишлен
globallookpress/Andrey Arkusha

Отзывы будут решать многое.

В России планируется создание аналога знаменитого гида Мишлен для оценки ресторанов.

Об этом рассказал глава Роскачества Максим Протасов в интервью РИА Новости.

“В июне мы запустили федеральную премию, которая называется “Сервис-Страна”. Этот проект успешно пилотировался в Челябинской области его инициаторами. По сути, это один из шагов для создания настоящего русского Мишлена”, — сообщил Протасов.

Механика оценки: самооценка и аудит

Оценка будет включать самооценку учреждения, которую Роскачество планирует проверять с помощью выездных или онлайн-проверок.

“Также будем проводить либо выездной, либо онлайн-аудит — проверку этой самооценки: смотреть, насколько то, что заведение о себе заявляет, соответствует тому, что мы видим”, — добавил Протасов.

Отзывы пользователей: важный элемент

Организация также рассматривает возможность сотрудничества с поисковыми системами, собирающими отзывы пользователей.

Планируется совмещать пользовательский опыт с моделью оценки.

Рейтинг лидеров: рестораны и отели

В результате Роскачество планирует создать рейтинг лидеров клиентского сервиса, включая отели, рестораны и другие заведения общественного питания.

Создание аналога Мишлена — важный шаг для развития сферы услуг в России. Новый рейтинг поможет потребителям ориентироваться в выборе, а заведениям — повышать качество сервиса.

Автор:
Ксения Пронина
Общество
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