«Концепция была, но он ее забыл»: друг режиссера раскрыл тайны создания фильмов Александра Митты

После смерти Александра Митты кинокритик и близкий друг режиссера Александр Шпагин рассказал о его творчестве, политических перипетиях и характере.

Недооцененные шедевры: “Сказка странствий” и “Гори, гори, моя звезда”

«Он был уверен, что “Сказка странствий” всех порвет», — отметил Шпагин в беседе с "Киноафишей".

Фильм “Сказка странствий”, вышедший в свое время, не имел успеха, но со временем приобрел культовый статус.

"Гори, гори, моя звезда" — еще один пример недооцененного фильма Митты.

"С ней та же история произошла, когда она вышла — провалилась просто, как фанера над Парижем. Вообще никто не знал об этой картине. Есть ощущение, что ее слили малость", — заметил собеседник.

Картина, которая в детстве у многих вызывала ужас, при пересмотре во взрослом возрасте имела обратный эффект. Зрители плакали, хотя, казалось бы, ничего не происходило.

Сам Митта, говоря о смысле фильма давал разные концепции.

"Я понимал — концепция была, но он либо ее забыл, либо все время менял", — отметил кинокритик.

Триумф на телевидении: “Граница. Таежный роман”

Также Шпагин отметил проект «Граница. Таежный роман». Это был лучший сериал конца 90-х и начала 2000-х.

Он был снят, когда еще не было погони за рейтингами, и все снимали то, что хотели сами.

Учебник для кинематографистов: “Кино между адом и раем”

Вклад Митты в кинематограф не ограничивается фильмами.

Его книга “Кино между адом и раем” стала обязательной программой для студентов киношкол.

В ней изложен профессиональный взгляд на создание кино как производственного процесса.

При описании тех или иных приемов съемки Митта опирается не только на опыт отечественных кинематографистов, но и приводит примеры из классики голливудского кино.

Александр Митта оставил после себя богатое творческое наследие, которое продолжает вдохновлять и восхищать зрителей и кинематографистов.