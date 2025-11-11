Городовой / Город / Самый необычный храм Петербурга: Церковь «Ковчег», рожденная из недостроя
Самый необычный храм Петербурга: Церковь «Ковчег», рожденная из недостроя

Опубликовано: 11 ноября 2025 12:15
Постмодернизм
Самый необычный храм Петербурга: Церковь «Ковчег», рожденная из недостроя
Городовой ру

Как бетонный музей советской эпохи стал современным храмом и архитектурной легендой.

Эта необычная церковь стоит в посёлке Понтонный, на окраине Петербурга. Когда в конце 1970-х архитектор Игорь Шмелёв проектировал здание, никто не думал, что оно станет храмом. Предполагалось, что здесь будет музей Усть-Ижорского фанерного комбината — символ индустриального прогресса.

Однако стройка застопорилась во времена Перестройки, и в 1990-х недостроенное здание передали евангельской общине. Новые хозяева не стали ломать замысел — лишь наполнили его другим смыслом. Так бетонный "музей труда" превратился в храм, который сам стал метафорой спасения.

Постмодернизм с северной душой

Церковь "Ковчег" — редкий пример советского постмодернизма. Она словно собрана из разорванных линий и плавных вертикалей, будто несколько лодок, выброшенных на берег. Архитектор вдохновлялся легендами о понтонной роте Петра I и Ижорскими заводами, создававшими переправы для Дороги жизни.

В бетонных арках угадываются лодки, готовые к отплытию, — символы надежды, движения и выживания. Недаром Шмелёв использовал принцип "золотого сечения": даже в хаосе форм он искал гармонию, где человек и пространство соединяются не через правила, а через чувство.

Ковчег XXI века

Сегодня церковь воспринимается как архитектурный парадокс — грубый материал, рождающий мягкий образ. Кому-то храм напоминает о времени перемен, кому-то — о возможности начать заново.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
