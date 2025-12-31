Городовой / Город / 73 метра над морем: маяк, который ведёт суда в Петербург
73 метра над морем: маяк, который ведёт суда в Петербург

Опубликовано: 31 декабря 2025 18:15
Маяк
73 метра над морем: маяк, который ведёт суда в Петербург
Он возвышается над Петербургом и ведёт суда в Балтику.

Он не туристическая достопримечательность и даже не всегда заметен с берега, но его силуэт невозможно спутать. На берегу Финского залива возвышается Лесной Мол — самый высокий маяк России и одновременно самый высокий створный (работающий на паре) маяк в мире.

Гигант в полоску

73-метровая бетонная башня, окрашенная в красно-белые полосы, с тремя смотровыми галереями — так выглядит Лесной Мол Створный Задний. Его свет видно за многие километры, а по высоте он уступает лишь трём традиционным маякам планеты.

Зачем нужен такой великан

Идея построить маяк такой высоты впервые была предложена инженером Евгением Гницевичем в 1986 году. Вскоре её реализовали, чтобы обеспечить безопасный вход судов в одну из технических бухт Петербурга.

Маяк не работает в одиночку: у него есть "напарники" — Лесной Мол Створный Передний и Средний, которые выстраивают световую линию и направляют суда.

Именно это делает его ещё и самым высоким створным маяком в мире.

Маяк, который почти никто не видит

Лесной Мол находится на территории верфи, и попасть к нему близко нельзя. Но даже издалека он поражает масштабом: башня выше многих городских домов, и каждый её сигнал напоминает о том, что Балтика остаётся живым морским маршрутом.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
