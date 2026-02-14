Город под Москвой, где душа отдыхает: живописные уголки и маковки церквей – идеальное место, чтобы сбежать от суеты

Согласно легендам, здесь Иван Грозный спрятал свой клад

В 76 километрах от Москвы расположился удивительно живописный городок, где можно отдохнуть душой и отвлечься от повседневной суеты. Его называют родиной русской матрешки и центром притяжения паломников и туристов. Согласно легендам, здесь есть множество подземных ходов и тайников, в одном из которых Иван Грозный спрятал свой клад.

Символ духовной силы и веры

Конечно, речь идет о Сергиевом Посаде. Его появление относится к 1337 году, когда на горе Маковец Сергий Радонежский основал обитель. Постепенно она стала крупнейшим мужским монастырем России, где в 1530 году был крещен Иван Грозный. В 1742 году указом Елизаветы Петровны монастырь был удостоен почетного ранга Лавры. В 1993 году ансамбль монастыря, возведенный в 15-16 веках лучшими мастерами по указу Ивана Грозного, был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сегодня в Сергиевом Посаде проживает чуть более 98 000 человек.

Сергиев Посад по праву считается символом духовной силы и веры русского народа. Здесь почивают мощи преподобных Сергия Радонежского, Никона, святителя Серапиона Новгородского, митрополита Иоасафа, архимандрита Дионисия, преподобного Максима Грека. Это настоящий центр притяжения паломников со всей страны, ведь здесь насчитывается 70 храмов, разнообразных по архитектуре и стилю.

Идеальное место для отдыха и прогулок

Сергиев Посад – идеальное место для прогулок. Здесь расположен парк "Скитские пруды", предшественником которого был живописный сад, разбитый монахами Лавры.

Сегодня это прекрасное место для отдыха с извилистыми дорожками, каруселями, прокатом велосипедов и мини-библиотекой. Но главной визитной карточкой парка, конечно, считаются пруды с лодочной станцией.

Родина русской матрешки

Сергиев Посад – родина русской матрешки и место ее промышленного производства. Фигурку в конце 19 века выточил талантливый токарь Василий Звездочкин. Изначально он ее задумывал как трехместную разъемную игрушку по образцу пасхальных яиц, которые были издавна популярны на Руси. А первая девятиместная матрешка была представлена в 1900 году. Это была круглолицая девушка в русском народном костюме, а последняя, самая маленькая, девятая по счету, была в образе спеленатого младенца. Эта матрешка удостоилась признания на Всемирной выставке в Париже. Промышленное производство матрешек в Сергиевом Посаде началось в 1950-х годах и продолжалось до 1990-х.

Легенды и тайны Сергиева Посада

Сергиев Посад окутан множеством тайн и легенд. Здесь есть тайники и подземные ходы, которые до сих пор не изучены. Один ход ведет к реке, а другой – к секретному хранилищу.

В нескольких километрах от Сергиева Посада бьет "Гремячий ключ". Согласно легенде, преподобный Сергий Радонежский стукнул своим посохом по земле, и оттуда забил источник с целебной водой.

В Троице-Сергиевой Лавре хранится икона "Богоматерь Одигитрия", которая считается чудотворной. Именно перед ней молился Сергий Радонежский накануне Куликовской битвы.

