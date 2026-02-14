Подсыхают кончики листьев и еще 4 проблемы: как помочь комнатным цветам пережить февраль

5 сигналов тревоги, которые подают растения в конце зимы

Февраль — сложный месяц для комнатных растений. День становится длиннее, солнце появляется чаще, но растения всё ещё живут в зимнем, замедленном режиме. К этому моменту их внутренние ресурсы часто на исходе, и любая ошибка в уходе может стать критической. О 5 самых распространенных проблемах конца зимы рассказала блогер, цветовод.

Пожелтевшие листья и внезапный листопад

Самая частая февральская история — листья желтеют и опадают без видимой причины. В большинстве случаев это не болезнь, а банальное переувлажнение. Корни в конце зимы работают медленно, фотосинтез замедлен, а вода в нижней части горшка застаивается.

Что делать: Сейчас лучше недолить, чем перелить. Почва должна просыхать глубже, чем летом. Полив сокращают, ориентируясь не на календарь, а на реальное состояние грунта.

Остановка роста

Растения замирают — не появляются новые листья, не растут побеги. Это нормально: на дворе всё ещё зима, и активная вегетация не предусмотрена природой.

Что делать: В феврале нельзя стимулировать рост азотными удобрениями. Можно использовать калийно-фосфорные подкормки или микроэлементы, но главное внимание — освещению. Лампа сейчас важнее любых удобрений.

Сухие кончики листьев

Классическая февральская проблема: листья сохнут с краёв, коричневеют и теряют декоративность. Виноваты батареи центрального отопления, тёплые полы и сухой воздух.

Что делать: Помогает регулярный тёплый душ, протирать листья влажной губкой, увлажнитель воздуха. Иногда остаётся просто принять ситуацию и дождаться весны — новые листья заменят зимние, повреждённые.

Вредители

Ослабленные долгой зимой растения становятся уязвимыми для паутинного клеща, щитовки и других вредителей. Они чаще всего прячутся с изнанки листьев и в пазухах.

Что делать: Регулярный осмотр, особенно нижней стороны листьев. Лучше заметить проблему на ранней стадии и обработать растение мягкими средствами, чем потом бороться с массовым заражением.

Вытягивание и бледность

Из-за нехватки света побеги вытягиваются, листья мельчают и теряют яркость. Растения буквально тянутся к окну, искривляясь и теряя форму.

Что делать: Досвечивание фитолампами — единственное работающее решение. Поворачивать горшки, чтобы развитие было равномерным, и не ждать чуда от февральского солнца — его пока недостаточно.