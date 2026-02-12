4 ложки в воду для полива - и вся зелень в доме спасибо скажет, новые побеги лезут даже зимой

Аптечное средство активирует рост и развитие домашних растений

Комнатные растения создают уют, очищают воздух, часто не требуя особого внимания. Но осенью и зимой, когда солнца мало, а воздух от батарей становится сухим, даже самые неприхотливые цветы начинают грустить. Покупные удобрения часто дороги, а народные рецепты не всегда работают. Однако есть средство, которое стоит копейки и продаётся в любой аптеке, — обычная 3% перекись водорода, пишет автор канала "Дачные советы".

Многие цветоводы-любители обходят её стороной, считая «химией». На самом деле перекись — это не лекарство, а мягкий стимулятор и санитар. Она насыщает почву кислородом, укрепляет корни и помогает растениям легче переносить стресс от короткого светового дня.

Как применять перекись для цветов: два рабочих способа

Опрыскивание (внекорневая подкормка)

Раствор готовится просто: на 1 литр отстоянной воды — 4 столовые ложки перекиси. Хорошо перемешайте, перелейте в пульверизатор и опрыскивайте листья ежедневно. Уже через неделю вы заметите, что зелень стала ярче, а молодые листья появляются активнее.

Полив под корень

Тот же состав, но режим другой: поливайте растения им раз в неделю вместо обычной воды. Перекись мягко обеззараживает почву, предотвращает появление грибков и мошек, а корни начинают лучше усваивать питательные вещества. Растения выглядят крепкими, цветут охотнее и дольше.

Метод работает как профилактика. Если растение уже заболело, перекись вряд ли справится — потребуются специализированные препараты. Но для поддержки здоровья, укрепления иммунитета и быстрого роста лучше средства не найти, уверяет автор.

Ранее Городовой рассказал, как проверить чистоту воздуха за окном.