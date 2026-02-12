Экотропы-2026: Петербург и область запускают «Жемчужную тропу» и «Таежный мир»

В принятой в 2024 году программе «Десять приоритетов Санкт‑Петербурга» до 2030 года заложено создание трёх новых особо охраняемых природных территорий.

В 2026 году в Санкт-Петербурге и Ленинградской области собираются запустить два новых экотропы — 10-километровую «Жемчужную тропу» и маршрут «Таежный мир».

Эти пути проложат через особо охраняемые природные зоны, как отметили в пресс-службе администрации города.

Жемчужная тропа» протяженностью 10 км пройдет по Гладышевскому заказнику и Линдуловской роще, а «Таежный мир» — через Сестрорецкое болото, болото Ламмин-Суо и ландшафт «Хаапала».

К 2030 году в планах — обустроить семь межрегиональных экотроп, сообщает телеканал Санкт-Петербург.

Линдуловская роща расположена в Ленинградской области, Гладышевский заказник — в черте Петербурга, Сестрорецкое болото — в городе, а болото Ламмин-Суо и «Хаапала» — в области.

Власти Петербурга активно расширяют сеть заповедных зон. В программе «Десять приоритетов Санкт-Петербурга» до 2030 года, утвержденной в 2024-м, предусмотрено три новые ООПТ.

Заказник «Тарховский» (189 га) открыли в 2025 году, идет согласование проекта «Старая граница» в Белоострове. На данный момент в городе работает 18 особо охраняемых природных территорий.