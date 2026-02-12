Городовой / Город / Суд разблокировал снос ТЦ у «Приморской» в Петербурге
Суд разблокировал снос ТЦ у «Приморской» в Петербурге

Опубликовано: 12 февраля 2026 08:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Pogiba Aleksandra / news.ru
Город может обеспечить проведение работ в принудительном порядке.

Власти Санкт-Петербурга получили разрешение на продолжение сноса торгового центра рядом со станцией метро «Приморская».

Арбитражный суд отклонил иск бывшего арендатора участка о признании демонтажа незаконным и отменил временный запрет на работы.

По данным петербургского комитета по контролю за имуществом, суд не нашел оснований для сохранения обеспечительных мер и одобрил их снятие по ходатайству комитета.

Если бывший арендатор не демонтирует павильон добровольно, город проведет снос принудительно в соответствии со своими полномочиями.

Юлия Аликова
Город
