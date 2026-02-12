Как говорят в Санкт-Петербурге — булка или батон?

В Петербурге чаще говорят «булка» — и это не случайность, а часть языковой традиции.

В Петербурге чаще говорят «булка» — и это не случайность, а часть языковой традиции. «Булка» здесь — не какой‑то конкретный сорт, а общее название для белого хлеба: и для багета, и для нарезного, и для круглого каравая. Если вы попросите в петербургской булочной «булку», вас поймут без уточнений.

«Батон» тоже в ходу, но это слово чаще используют, когда речь идёт о строго определённой форме — длинном, узком, с надрезами сверху. То есть «батон» — это разновидность, а «булка» — обобщение.

Откуда взялась эта особенность?

Секрет — в истории и географии. Петербург с момента основания был городом портовым, торговым, открытым для влияний. В XVIII–XIX веках сюда приезжали пекари из Европы, привозили свои рецепты и термины. Слово «булка» пришло через балтийские контакты (от французского boule — «шар», «круглый хлеб»), и в северной столице оно прижилось как нейтральное, бытовое.

В Москве и центральных регионах чаще говорят «батон», потому что там сильнее закрепилась другая традиция — называть белый хлеб по форме. А в Петербурге «булка» стала частью городского кода, как «парадная» вместо «подъезда» или «шаверма» вместо «шаурмы».

Любопытные факты