Какое расстояние от Санкт-Петербурга до Донецка?
Какое расстояние от Санкт-Петербурга до Донецка?

Опубликовано: 11 февраля 2026 17:05
Какое расстояние от Санкт-Петербурга до Донецка?
Расстояние от Санкт-Петербурга до Донецка по автомобильной трассе составляет около 2032 км. По прямой линии (воздушное расстояние) — примерно 1412 км.

Какой маршрут и особенности пути от Питера до Донецка?

Путь из Санкт-Петербурга в Донецк проходит через несколько крупных городов и регионов. Маршрут включает такие точки, как Пушкин, Тверь, Химки, Москва, Красногорск, Домодедово, Воронеж. Далее трасса ведёт через Ростовскую и Донецкую области.

Время в пути на машине зависит от множества факторов: состояния дорог, погодных условий, остановок и скорости движения. По разным оценкам, поездка может занять от 23 часов до более чем 28 часов.

Маршрут проходит через несколько платных отрезков дорог, например, на трассе М-11 (Тверь — Санкт-Петербург) и М-4 «Дон».

В отзывах путешественников отмечались сложности с прохождением некоторых участков пути, включая необходимость объезда проблемных зон и прохождение таможенных пунктов.

Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
