Какой рецепт «питерского салата»?
Какой рецепт «питерского салата»?

Опубликовано: 11 февраля 2026 17:55
Какой рецепт «питерского салата»?
Global Look Press/Zamir Usmanov
Официального «салата имени Петербурга» в кулинарных анналах нет, но есть несколько блюд оторые можно считать гастрономическими символами города.

Когда речь заходит о «питерском салате», сразу напрашивается шутка: в городе белых ночей и разводных мостов даже у салата должен быть характер — немного сдержанный, с исторической глубиной и лёгкой ноткой изысканности. Но давайте без мифов: официального «салата имени Петербурга» в кулинарных анналах нет.

Зато есть несколько блюд, которые по праву можно считать гастрономическими символами города — и их вполне можно адаптировать под формат «питерского».

Что может претендовать на роль «питерского салата»?

Салат с корюшкой

Корюшка — негласный символ весны в Петербурге. Её аромат (тот самый «огуречный») разносится по улицам в апреле‑мае, а рыбные ярмарки становятся местом паломничества горожан.

Идея для салата: обжаренная или слабосолёная корюшка, отварной картофель кубиками, свежий огурец, зелёный лук, заправка — сметана с горчицей или лёгкий майонез.

Салат с балтийской селёдкой

Балтийское море дарит Петербургу не только ветра, но и рыбу. Селёдка здесь — не просто закуска, а основа для кулинарных экспериментов.

Вариант рецепта: малосольная селёдка (филе), отварная свёкла и морковь, яблоко (для свежести), грецкие орехи, йогуртовая заправка с укропом.

Фишка: сочетание сладости свёклы, хрусткости яблока и солоноватости рыбы — как контрасты самого города.

Салат «Невский» (авторская версия)

Можно придумать собственный рецепт, вложив в него «петербургский код». Например: копчёный угорь (намёк на речные каналы), печёный картофель (отсылка к простой, но сытной кухне), маринованные грибы (как эхо лесов Ленобласти), листья шпината, соус из хрена и сметаны (дерзкий, как северный ветер).

Как сделать салат «по-питерски»?

  • Локальные продукты. Используйте рыбу из Балтики, грибы из ленинградских лесов, ягоды (морошку, клюкву).
  • Контрасты. Сочетайте солёное и сладкое, мягкое и хрустящее — как архитектура города, где барокко соседствует с конструктивизмом.
  • Минимализм. Петербургская кухня редко бывает «тяжёлой». Лёгкие заправки (йогурт, сметана, оливковое масло) уместнее майонеза.
Автор:
Пономарева Дарина
