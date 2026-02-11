Городовой / Полезное / Всего 2 минуты у зеркала - через месяц брыли исчезли: секрет корейских женщин
Всего 2 минуты у зеркала - через месяц брыли исчезли: секрет корейских женщин

Опубликовано: 11 февраля 2026 18:34
 Проверено редакцией
Всего 2 минуты у зеркала - через месяц брыли исчезли: секрет корейских женщин
Всего 2 минуты у зеркала - через месяц брыли исчезли: секрет корейских женщин
legion-media
Четкий овал лица за 3 шага: комплекс гимнастических упражнений

Со временем кожа лица теряет упругость, в результате чего появляются складки и морщины. Однако улучшить состояние кожи вполне реально без дорогих процедур.

Достаточно регулярно выполнять простые упражнения. Они помогут подтянуть контур и сделать лицо свежее, сообщает тренер по здоровому движению и гимнастике для лица Даша Орлова.

Работа с носогубными складками

Носогубная складка образуется из-за напряжения мышцы, которая поднимает верхнюю губу. Чтобы ее скорректировать, нужно снять это напряжение. Один из эффективных методов - мягкий захват тканей в этой зоне. Для этого аккуратно захватите пальцами кожу и мышцу у крыла носа, как бы приподнимая их.

Удерживайте это положение в течение одной минуты, дышите ровно. Такая практика не только борется со складкой, но и улучшает кровообращение, что положительно сказывается на цвете лица и снижает отечность.

Возвращаем щекам упругость

За объем и тонус щек отвечает щечная мышца. Простое и действенное упражнение для ее тренировки - контролируемое надувание. Оно помогает подтянуть овал лица и предотвратить обвисание тканей.

Порядок выполнения:

  1. слегка вытяните губы вперед, придерживая их пальцами с одной стороны, чтобы не создавать морщин вокруг рта;
  2. наполните воздухом щеку на противоположной стороне примерно наполовину;
  3. медленно поверните голову в сторону надутой щеки и слегка вверх, зафиксируйте положение;
  4. оставайтесь так, пока не почувствуете легкое напряжение в мышце, затем выдохните.

Повторите упражнение для другой стороны.

Подтяжка нижнего контура лица

Провисание тканей в нижней части лица (брыли) часто связано с перенапряжением жевательных мышц. Их хронический спазм может даже влиять на положение костей и делать угол челюсти менее четким.

Для решения этой проблемы необходима регулярная работа по расслаблению жевательной мускулатуры. Это требует ежедневного внимания, но помогает восстановить четкий, подтянутый овал лица.

Самый простой способ - мягкий массаж этой зоны кончиками пальцев круговыми движениями, особенно при ощущении скованности или после стресса.

Ранее "Городовой" рассказал, как избавиться от грубой кутикулы и заусенцев.

Автор:
Евгения Сухова
Полезное
