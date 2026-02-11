Всего 2 минуты у зеркала - через месяц брыли исчезли: секрет корейских женщин

Со временем кожа лица теряет упругость, в результате чего появляются складки и морщины. Однако улучшить состояние кожи вполне реально без дорогих процедур.
Достаточно регулярно выполнять простые упражнения. Они помогут подтянуть контур и сделать лицо свежее, сообщает тренер по здоровому движению и гимнастике для лица Даша Орлова.
Работа с носогубными складками
Носогубная складка образуется из-за напряжения мышцы, которая поднимает верхнюю губу. Чтобы ее скорректировать, нужно снять это напряжение. Один из эффективных методов - мягкий захват тканей в этой зоне. Для этого аккуратно захватите пальцами кожу и мышцу у крыла носа, как бы приподнимая их.
Удерживайте это положение в течение одной минуты, дышите ровно. Такая практика не только борется со складкой, но и улучшает кровообращение, что положительно сказывается на цвете лица и снижает отечность.
Возвращаем щекам упругость
За объем и тонус щек отвечает щечная мышца. Простое и действенное упражнение для ее тренировки - контролируемое надувание. Оно помогает подтянуть овал лица и предотвратить обвисание тканей.
Порядок выполнения:
- слегка вытяните губы вперед, придерживая их пальцами с одной стороны, чтобы не создавать морщин вокруг рта;
- наполните воздухом щеку на противоположной стороне примерно наполовину;
- медленно поверните голову в сторону надутой щеки и слегка вверх, зафиксируйте положение;
- оставайтесь так, пока не почувствуете легкое напряжение в мышце, затем выдохните.
Повторите упражнение для другой стороны.
Подтяжка нижнего контура лица
Провисание тканей в нижней части лица (брыли) часто связано с перенапряжением жевательных мышц. Их хронический спазм может даже влиять на положение костей и делать угол челюсти менее четким.
Для решения этой проблемы необходима регулярная работа по расслаблению жевательной мускулатуры. Это требует ежедневного внимания, но помогает восстановить четкий, подтянутый овал лица.
Самый простой способ - мягкий массаж этой зоны кончиками пальцев круговыми движениями, особенно при ощущении скованности или после стресса.
