Темные швы в ванной очищаются без щеток и дорогой химии — копеечное средство возвращает плитке первозданную красоту
Темные швы в ванной очищаются без щеток и дорогой химии — копеечное средство возвращает плитке первозданную красоту

Опубликовано: 11 февраля 2026 19:01
 Проверено редакцией
Темные швы в ванной очищаются без щеток и дорогой химии — копеечное средство возвращает плитке первозданную красоту
Проверенный метод очистки швов в ванной аптечным средством, которое есть в каждом доме

Ванная комната, будучи очагом постоянной влажности, становится идеальной сречей для размножения плесени. Особенно уязвимы межплиточные швы – они темнеют, портя эстетику помещения и вызывая дискомфорт даже после тщательной уборки. Однако существует простой и эффективный домашний способ вернуть швам первозданную чистоту, не прибегая к агрессивной бытовой химии и изнурительным усилиям.

Простой метод

Все, что вам понадобится для этой процедуры – это обычная 3% перекись водорода и несколько ватных дисков. Обильно смочите ватные диски раствором перекиси водорода. Затем аккуратно, но плотно приложите их к участкам швов, пораженным плесенью. Крайне важно обеспечить хороший контакт дисков с поверхностью – они должны максимально плотно прилегать.

Рекомендуемое время воздействия – не менее 10-12 часов, но для достижения наилучшего эффекта лучше оставить их на целые сутки. Для поддержания высокой концентрации активного вещества, не забывайте периодически повторно смачивать диски, не давая им пересыхать.

По истечении времени экспозиции, аккуратно удалите ватные диски. Далее, протрите плитку чистой, слегка влажной тряпкой, чтобы удалить остатки раствора и мягкие частицы плесени. Окончательный результат, поразительное преображение швов, станет очевидным после полного высыхания плитки.

Почему стоит попробовать?

Уникальность этого метода заключается в мягком, но действенном воздействии перекиси водорода. Активные компоненты перекиси эффективно разрушают структуру грибка и плесени, при этом совершенно не повреждая материал плитки и герметика, отмечает "Ремонтдом".

Этот способ особенно результативен, когда загрязнения только начали появляться, делая его идеальным инструментом для регулярной профилактики и поддержания идеальной чистоты в вашей ванной комнате. Забудьте о дорогостоящих чистящих средствах и утомительной борьбе – теперь чистота межплиточных швов доступна каждому, благодаря простому и безопасному домашнему рецепту.

Ранее портал "Городовой" сообщал о быстром способе очистить снег с крыши.

Анастасия Чувакова
