Хитрый способ очистить крышу от снега — зимняя смекалка опытных домовладельцев — даже с дивана не надо вставать

Простой и эффективный способ убрать снежную шапку с крыши частного дома

Сильные снегопады создают серьезную угрозу для кровли частного дома: полуметровый слой снега может весить несколько тонн. Такая нагрузка особенно опасна для старых зданий и легких конструкций вроде веранд. Многие владельцы, пытаясь избежать деформации кровли, рискуют здоровьем — забираются на обледенелые скаты с лопатой.

Но есть проверенный способ очистки, который не требует лестниц и страховочных систем. Все, что понадобится, — длинная прочная веревка или стальной трос.

Как это работает:

Трос или веревку перекидывают через конек крыши. Два человека встают по разные стороны дома, удерживая концы троса. Они синхронно совершают пилящие движения — трос подрезает снежный пласт у основания ската. Отрезанный массив снега скатывается вниз под собственным весом, не повреждая покрытие.

Важные правила безопасности при работе:

не находитесь в зоне возможного падения снега;

используйте веревку без узлов — так она не застрянет в стыках кровельного покрытия;

начинайте очистку от краев ската, постепенно продвигаясь к середине.

Обратите внимание на важный нюанс: плотность снега сильно варьируется в зависимости от погодных условий. Например:

свежевыпавший снег весит около 50 кг на кубометр;

мокрый или слежавшийся — до 500 кг на кубометр (в 10 раз тяжелее).

Если не снять избыточную нагрузку вовремя, давление на конструкцию может вызвать микроперекосы каркаса здания. Это, в свою очередь, способно привести к заклиниванию оконных рам и входных дверей, отмечает автор "FORUMHOUSE".

Интересный факт: слой влажного снега высотой 30 см на крыше площадью 100 кв. м весит примерно столько же, сколько три взрослых слона.

Почему не стоит счищать снег до основания?

Кровельщики советуют оставлять на крыше небольшой слой — 5–10 см. У такого подхода есть два весомых преимущества:

Снежная «подушка» работает как дополнительный теплоизолятор, снижая теплопотери через кровлю. Она защищает покрытие от механических повреждений: предотвращает появление царапин на защитном слое металла, которые со временем могут превратиться в очаги коррозии.

Таким образом, грамотная очистка снега не только снижает нагрузку на стропильную систему, но и продлевает срок службы кровельного материала. Главное — действовать аккуратно и соблюдать правила безопасности.

