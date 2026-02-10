Городовой / Город / Эпидемия ОРВИ в феврале: Петербург закрывает классы на карантин
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Дворец Сулеймана и не только: от каких достопримечательностей Стамбула следует держаться подальше - сплошное разочарование Полезное
Хитрый способ очистить крышу от снега — зимняя смекалка опытных домовладельцев — даже с дивана не надо вставать Полезное
Работа в Северной столице: новая поддержка для приезжих с 25 февраля Город
2 капли на ватный диск – даже в сильную жару подмышки сухие: эффективнее любого дезодоранта  Полезное
За МКАД жизнь не заканчивается: топ-3 города Московской области для увлекательной поездки на выходных Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Лайфхак Туризм Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Эпидемия ОРВИ в феврале: Петербург закрывает классы на карантин

Опубликовано: 10 февраля 2026 20:00
 Проверено редакцией
Эпидемия ОРВИ в феврале: Петербург закрывает классы на карантин
Эпидемия ОРВИ в феврале: Петербург закрывает классы на карантин
Городовой ру
Лабораторный мониторинг указывает на рост доли риновирусов среди циркулирующих респираторных вирусов.

В Петербурге из-за роста случаев ОРВИ и гриппа ввели карантин в 43 классах школ и 22 группах детских садов, об этом сообщили в городском Комитете по образованию.

На первой неделе февраля в России зафиксировано 742 тысячи случаев респираторных вирусных инфекций — это на 11,6% выше, чем на предыдущей неделе, и соответствует уровню октября 2025 года.

Несмотря на общее увеличение ОРВИ, количество случаев гриппа снизилось: на прошлой неделе их было 7 тысяч. Лабораторные данные показывают рост доли риновирусов.

Кроме того, зарегистрировано 6 тысяч новых случаев COVID-19 — на 10,9% больше, чем неделю назад.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью