Эпидемия ОРВИ в феврале: Петербург закрывает классы на карантин

В Петербурге из-за роста случаев ОРВИ и гриппа ввели карантин в 43 классах школ и 22 группах детских садов, об этом сообщили в городском Комитете по образованию.
На первой неделе февраля в России зафиксировано 742 тысячи случаев респираторных вирусных инфекций — это на 11,6% выше, чем на предыдущей неделе, и соответствует уровню октября 2025 года.
Несмотря на общее увеличение ОРВИ, количество случаев гриппа снизилось: на прошлой неделе их было 7 тысяч. Лабораторные данные показывают рост доли риновирусов.
Кроме того, зарегистрировано 6 тысяч новых случаев COVID-19 — на 10,9% больше, чем неделю назад.