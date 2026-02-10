Городовой / Город / Красная лошадка мчится в Петербург: Китайский Новый год на Заячьем острове
Красная лошадка мчится в Петербург: Китайский Новый год на Заячьем острове

Опубликовано: 10 февраля 2026 21:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Komsomolskaya Pravda
 Новый год в Понебесной в этом году отмечается с 17 февраля по 3 марта. 

На Заячьем острове в Санкт-Петербурге, у стрелки, приступили к установке новогодних украшений ко дню Китайского Нового года.

Мастера из Китая монтируют конструкции, доставленные морем из провинции Сычуань в виде фигур и фонарей, сообщает «Петербургский дневник».​

Среди декораций — символ года по лунному календарю, красная лошадь, плюс классические изображения феникса и дракона.

Монтаж завершат к 16 февраля, и украшения пробудут на радость петербуржцам и гостям города около двух недель. Праздник по лунному календарю в 2026 году пройдёт с 17 февраля по 3 марта.

Автор:
Юлия Аликова
Город
