Красная лошадка мчится в Петербург: Китайский Новый год на Заячьем острове

На Заячьем острове в Санкт-Петербурге, у стрелки, приступили к установке новогодних украшений ко дню Китайского Нового года.
Мастера из Китая монтируют конструкции, доставленные морем из провинции Сычуань в виде фигур и фонарей, сообщает «Петербургский дневник».
Среди декораций — символ года по лунному календарю, красная лошадь, плюс классические изображения феникса и дракона.
Монтаж завершат к 16 февраля, и украшения пробудут на радость петербуржцам и гостям города около двух недель. Праздник по лунному календарю в 2026 году пройдёт с 17 февраля по 3 марта.