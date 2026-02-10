В поездах этого делать теперь нельзя: как будут ездить пассажиры в 2026 году – инновации и запреты

Россиянам рассказали о нововведениях и запретах в поездах в 2026 году

Пассажиров поездов предупредили о нововведениях, которые их ожидают в 2026 году. Некоторые из них будут пока запущены экспериментально, только в некоторых регионах, а какие-то новшества затронут всех. Об этом рассказали на Дзен-канале "Новые известия" (18+).

Рост тарифов

Это новвоведение, скорее всего заметят все. С декабря 2025 года стоимость поездки в плацкартном вагоне увеличилась на 11,4%. Кроме того, в разгар сезона отпусков, с мая по сентябрь, будет действовать повышающий коэффициент, и билеты дополнительно подорожают на 11%-20%.

С 2026 года также выросла стоимость дополнительных услуг в вагонах повышенной комфортности. В купе за пользование комплектом постельного белья, предоставление печтной прессы и гигиенического набора придется заплатить 805 рублей. В вагонах бизнес-класса стоимость пакета услуг составит 1244 рубля, а вагонах класса "Люкс" за сервис придется отдать 43 000 рублей.

Четкий график для пассажиров верхних и нижних полок

Расписание завтраков, обедов и ужинов для путешественников с верхних полок сохранится. Пассажиры с нижних мест будут обязаны их пустить к столику на 15-30 минут во временном промежутке с 7:00 до 10:00, с 12:00 до 15:00 и с 19:00 до 21:00. Все остальное время нужно находиться на местах, указанных в билете.

Запрет на шум

Громко слушать музыку или смотреть фильмы в поездах теперь нельзя. Пассажир обязан быть в таких случаях в наушниках, чтобы не нарушать покой остальных путешественников.

Новые вагоны

В 2026 году в составы поездов будут включены новые купейные вагоны с более длинными и широкими спальными местами. Верхние полки будут увеличены в длину на 16 сантиметров, а нижние – на 6 сантиметров, в ширину – на 3 сантиметра. Коридор тоже расширится, а количество мест увеличится с 36 до 40. Опробовать новшества смогут пассажиры, путешествующие в южных направлениях: в Анапу и в Адлер.

Посадка по биометрии

С 2026 года пассажиры некоторых поездов смогут совершать посадку без паспорта, по биометрии. Сначала новые технологии будут опробованы на "Ласточках", которые следуют из Москвы в Иваново, Нижний Новгород и Кострому.

