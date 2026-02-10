Дворец Сулеймана и не только: от каких достопримечательностей Стамбула следует держаться подальше - сплошное разочарование

Какие известные достопримечательности Стамбула не стоит посещать

Стамбул является местом притяжения для миллионов российских туристов. Такой интерес связан не с пляжем и морем, а с достопримечательностями. Этот город имеет богатую историю, множество значимых мест, но посещение некоторых может привести к полному разочарованию. Портал «Тонкости туризма» назвал три достопримечательности, на которые не стоит тратить деньги и время.

Гранд-Базар

В последнее время это атмосферное место все больше напоминает обычную «барахолку» с большим количеством людей. Россияне, которые уже успели испытать разочарование после посещения этого места, называют Гранд-Базар «Стамбульским Черкизоном». На это есть причины.

«Сотни одинаковых лавок, продающих один и тот же набор: лампы, тарелки, украшения, сумки — все сделано то ли в провинции Сычуань, то ли в Гуанчжоу. Сколько можно продавать этот ширпотреб? Дикий шум, бардак, откровенные подделки, безумные цены», - поделился своим впечатлением блогер Михаил.

При посещении этого популярного места будьте готовы к суматохе, большим толпам туристов, а также к надоедливым продавцам. Многие путешественники отмечают, что не увидели желанного турецкого антуража.

Дворец Топкапы

Те туристы, которые смотрели сериал «Великолепный век», мечтают посетить данную достопримечательность. Они рассчитывают увидеть роскошь той эпохи, большое количество золота, мебели и прочих артефактов, но в реальности их встречают «пустые комнаты с голыми стенами». Несколько красивых помещений во дворце Топкапы найти можно, но на этом все заканчивается.

«Дворец Топкапы — один из самых дорогих стамбульских музеев: билет для иностранных туристов без посещения гарема стоит 750 TRY, с гаремом — 950 TRY», - сообщает источник.

Из-за разочарования многие российские туристы сравнивают дорогие билеты с «разводом мирового масштаба».

Галатская башня

Высокая башня уже давно является одним из символов Стамбула, поэтому там всегда много туристов. Некоторые жалуются, что не могут попасть в башню, простояв в очереди весь день.

«Они убили историю. Башня когда-то была историческим памятником, пока ее не превратили в ларек с шавермой и магнитиками», - поделился своим мнением российский турист.

Ранее портал «Городовой» рассказал, какие курорты Сочи не трещат по швам в сезон.