Работа в Северной столице: новая поддержка для приезжих с 25 февраля

С помощью «горячей линии» соискатели и работодатели смогут дистанционно получить рекомендации от профильных специалистов.

С 25 февраля в Санкт-Петербурге снова запустят «горячую линию» по вопросам внутренней трудовой миграции.

Этот сервис служит важным средством помощи приезжим из других регионов России, которые хотят устроиться на работу в Северной столице.

Им занимается Центр трудовых ресурсов, подчинённый Комитету по труду и занятости населения города, сообщает 78.ru.

Через «горячую линию» соискатели и работодатели могут удалённо получить советы от экспертов. Консультанты помогают тем, кто собирается переезжать, освоиться на рынке труда, понять нюансы поиска вакансий и выбрать подходящие предложения.

Специалисты также информируют о формах поддержки при переезде — например, о возмещении затрат на обучение, питание и проживание.

При необходимости людей направляют в партнёрские организации. Такой подход позволяет россиянам приезжать в Петербург с готовым планом и ясным представлением о том, как обустроиться.

Тем, кто уже в городе и сталкивается с трудностями в трудоустройстве, можно лично обратиться в Центр трудовых ресурсов. На консультации помогут оформить анкету, найти вакансии и уточнить карьерные цели.

За прошлый год сотрудники центра провели около 8 тысяч консультаций для жителей 35 регионов — это на 10% больше, чем в 2024-м.

Как отметил директор Центра трудовых ресурсов Сергей Балабанов, «горячая линия» — это удобный и результативный инструмент для участников рынка труда.

В 2025 году центр дал свыше 4,3 тысячи консультаций работодателям и примерно 3,6 тысячи — гражданам Петербурга и регионов.