2 капли на ватный диск – даже в сильную жару подмышки сухие: эффективнее любого дезодоранта 

Летом проблема повышенной потливости становится особенно актуальной. Неприятные запахи, мокрые пятна на одежде и постоянный дискомфорт могут серьезно испортить настроение.
Многие ищут спасение в магазинных дезодорантах, но не все они безопасны и эффективны. Однако есть натуральное решение, которое легко приготовить дома.
Домохозяйка со стажем Елена Матвеева поделилась проверенным рецептом лосьона, который гораздо эффективнее магазинных средств. Такое лосьон не только снижает потоотделение, но и бережно ухаживает за кожей.
Нам понадобятся:
- кора дуба — 1 ст. л.;
- кипяток — 1 стакан;
- сок лимона — 1 ч. л.
Залейте столовую ложку коры дуба стаканом кипятка и оставьте смесь на 30 минут настаиваться. Затем процедите настой в чистую емкость и добавьте чайную ложку лимонного сока. Когда лосьон полностью остынет, уберите его в холодильник.
Как использовать средство
Наносите лосьон на чистую кожу подмышек или другие зоны повышенного потоотделения с помощью ватного диска. Для достижения стойкого результата важно применять его регулярно. При систематическом использовании вы заметите, что потоотделение значительно снижается, а кожа становится более свежей и ухоженной.
Польза коры и лимонного сока
Кора дуба обладает вяжущим и антибактериальным действием. Она сужает поры и борется с бактериями, которые вызывают запах. Лимонный сок деликатно отбеливает кожу, придает свежий аромат и усиливает антисептический эффект. В результате лосьон обеспечивает длительную защиту и комплексный уход.
Ранее "Городовой" рассказал, как избавиться от грубой кутикулы и заусенцев.