2 капли на ватный диск – даже в сильную жару подмышки сухие: эффективнее любого дезодоранта 

Опубликовано: 10 февраля 2026 18:34
 Проверено редакцией
legion-media
Лосьон от пота своими руками

Летом проблема повышенной потливости становится особенно актуальной. Неприятные запахи, мокрые пятна на одежде и постоянный дискомфорт могут серьезно испортить настроение.

Многие ищут спасение в магазинных дезодорантах, но не все они безопасны и эффективны. Однако есть натуральное решение, которое легко приготовить дома.

Домохозяйка со стажем Елена Матвеева поделилась проверенным рецептом лосьона, который гораздо эффективнее магазинных средств. Такое лосьон не только снижает потоотделение, но и бережно ухаживает за кожей.

Нам понадобятся:

  • кора дуба — 1 ст. л.;
  • кипяток — 1 стакан;
  • сок лимона — 1 ч. л.

Залейте столовую ложку коры дуба стаканом кипятка и оставьте смесь на 30 минут настаиваться. Затем процедите настой в чистую емкость и добавьте чайную ложку лимонного сока. Когда лосьон полностью остынет, уберите его в холодильник.

Как использовать средство

Наносите лосьон на чистую кожу подмышек или другие зоны повышенного потоотделения с помощью ватного диска. Для достижения стойкого результата важно применять его регулярно. При систематическом использовании вы заметите, что потоотделение значительно снижается, а кожа становится более свежей и ухоженной.

Польза коры и лимонного сока

Кора дуба обладает вяжущим и антибактериальным действием. Она сужает поры и борется с бактериями, которые вызывают запах. Лимонный сок деликатно отбеливает кожу, придает свежий аромат и усиливает антисептический эффект. В результате лосьон обеспечивает длительную защиту и комплексный уход.

Ранее "Городовой" рассказал, как избавиться от грубой кутикулы и заусенцев.

Автор:
Евгения Сухова
Полезное
