За МКАД жизнь не заканчивается: топ-3 города Московской области для увлекательной поездки на выходных

В эти 3 города обязательно стоит съездить на выходных: увлекательная программа развлечений гарантирована.

Всего в часе езды от Москвы есть интересные города, изучать которые можно бесконечно. Автор интернет-журнала «Трипстер» Ольга Москалева рассказала, куда стоит съездить на выходных, чтобы развеяться и получить максимум впечатлений.

Королев

В 12 км от МКАД находится космическая столица России, главная фишка которой – музей ракетно-космической корпорации «Энергия». Здесь вы увидите подлинные космические корабли – «Восток-1» Юрия Гагарина, «Восток-6» Валентины Терешковой, «Восход-2» Алексея Леонова. Вы сможете зайти в макет модуля станции «Мир» и побывать в кабинете Сергея Королева, где вершилась история советской космонавтики.

Еще одна гордость Королева – Центр управления полетами. Комплекс работает до сих пор, и с балкона главного зала управления вы увидите, как управляется российский сегмент МКС.

Не забывайте, что и музей, и Центр управления полетами можно посетить только по предварительной записи.

Подольск

В городе стоит посетить Подольский краеведческий музей, увидеть памятник швейной машинке и оправиться в музей-заповедник «Подолье», где до наших дней в неизменном виде сохранилась городская застройка конца XIX в. Вы узнаете, как Подольск из села превратился в большой индустриальный город, как выстраивался купеческий быт и как развивалась городская промышленность.

А рядом с Подольском есть усадьба «Дубровицы», известная церковью Знамения Пресвятой Богородицы конца XVII в. Отправитесь в усадьбу в теплое время года – сможете побывать на одном из многочисленных фестивалей.

Истра

Главная достопримечательность – Воскресенский Новоиерусалимский монастырь, главный собор которого представляет собой точную копию иерусалимского храма Гроба Господня. Также в городе можно посетить крупный музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим»: здесь хранится собрание русской жизни, старинных артефактов и церковного искусства.

Обязательно посетите Музей деревянного зодчества с крестьянскими избами, ветряной мельницей и часовней.

