Сбросил кошку с обрыва — отделался штрафом: петербургский турист избежал тюрьмы

Опубликовано: 10 февраля 2026 18:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Aleksander Lyskin
Произошедший год назад инцидент и последующее за ним уголовное дело вызвали большой резонанс в СМИ.

Полиция Крыма прекратила уголовное преследование туриста из Санкт-Петербурга, который год назад сбросил кошку с обрыва возле комплекса «Ласточкино гнездо», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правоохранителей.​

Материалы выделили в отдельное производство по ч.2 ст.8.52 КоАП РФ за несоблюдение правил содержания животных. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс в СМИ, о нем упоминала представитель МВД Ирина Волк.

По заключению ветеринара, кошка Муся не пострадала — у нее не было повреждений тела или внутренних травм. Это исключает состав преступления, поскольку животное выжило.

Напомним, 23 февраля петербуржец сбросил кошку с обрыва у смотровой площадки «Ласточкиного гнезда». Его задержали и госпитализировали в психиатрическую больницу на 10 суток.

Изначально возбудили дело по ч.1 ст.245 УК РФ о жестоком обращении с животным, повлекшем гибель.

Волонтеры позже нашли кошку живой в расщелине на лодке. Привлекли МЧС и альпинистов «Крым-Спас», которые помогли эвакуировать ее.

Юлия Аликова
Город
