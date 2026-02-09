Не поездка, а наслаждение: блогер рассказал, как сэкономить на отелях в Беларуси – никакого "совка"

Республика Беларусь на протяжении многих лет остается одним из наиболее востребованных направлений для российских туристов. Стоимость отдыха в стране является весьма доступной. Тем не менее, возможность оптимизации расходов на проживание всегда приветствуется.

Эксперт в области туризма и автор Дзен-канала Антон Бородачёв представил ряд рекомендаций по поиску бюджетного жилья в Беларуси. Одним из наиболее распространенных методов является замена гостиничного размещения на аренду апартаментов.

Согласно мнению эксперта, данный подход демонстрирует исключительную эффективность на территории Беларуси, предлагая широкий выбор доступных вариантов. Альтернативным решением может стать использование комнат отдыха, расположенных на вокзалах.

Несмотря на отсутствие изысканной роскоши, данные помещения отличаются чистотой и оснащены всем необходимым. Однако следует учитывать, что комнаты рассчитаны на размещение нескольких человек, что предполагает возможность подселения.

Кроме того, путешественник обращает внимание на наличие промокодов на различных агрегаторах, которые могут быть применены при бронировании отелей в Беларуси.

Существует также еще один интересный вариант.

В малых городах гостиницы размещают свои предложения на официальном сайте местной администрации. Как отмечает путешественник, эти предложения, как правило, весьма доступны.

