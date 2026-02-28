Метро Петербурга: «Площадь Восстания» частично закроют со 2 марта

Со 2 марта ограничат доступ в вестибюль станции метро «Площадь Восстания» в связи с капитальным ремонтом. Основная причина — обновление эскалаторов, что приведёт к изменениям в графике работы входа. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского метрополитена.
В будние дни с 16:15 до 20:00 вход в вестибюль будет закрыт. Работы по ремонту завершатся 8 мая.
Время ограничений могут изменить в зависимости от пассажиропотока. Жителям и гостям города советуют заранее продумывать маршруты, чтобы не столкнуться с проблемами.
