Городовой / Город / Метро Петербурга: «Площадь Восстания» частично закроют со 2 марта
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Салат из пекинской капусты за 5 минут: легкий, нежный и вкусный – говится быстро и просто, всегда выручает Полезное
Секрет приготовления идеальных котлет: получатся воздушными и нежными – муж забудет дорогу к маме Полезное
Букет-ловушка: почему черёмуха и гиацинты — худшие подарки на 8 марта Город
Стаканы для рассады - непростительная ошибка: выращиваю томаты в другой емкости - корни стали прочнее, чем у баобаба Полезное
Не сорт, а томатный рай: шпарит помидоры как угорелый и на Юге, и на Севере – урожай собираем ведрами, и никакой фитофторы Полезное
Теги
Санкт-Петербург Туризм Сад-огород Рецепты Цветы
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Метро Петербурга: «Площадь Восстания» частично закроют со 2 марта

Опубликовано: 28 февраля 2026 00:00
 Проверено редакцией
Метро Петербурга: «Площадь Восстания» частично закроют со 2 марта
Метро Петербурга: «Площадь Восстания» частично закроют со 2 марта
Global Look Press / Konstantin Kokoshkin / Russian Look
Время ограничения может быть скорректировано в зависимости от количества пассажиров. 

Со 2 марта ограничат доступ в вестибюль станции метро «Площадь Восстания» в связи с капитальным ремонтом. Основная причина — обновление эскалаторов, что приведёт к изменениям в графике работы входа. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского метрополитена.

В будние дни с 16:15 до 20:00 вход в вестибюль будет закрыт. Работы по ремонту завершатся 8 мая.

Время ограничений могут изменить в зависимости от пассажиропотока. Жителям и гостям города советуют заранее продумывать маршруты, чтобы не столкнуться с проблемами.

Ранее в петербургском метро рассказали истории о самых необычных находках забытых пассажирами вещей: от бытовой техники до двух миллионов рублей.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью