Городовой / Полезное / Просто мешаю творог с сахаром: Получаю вкусняшку к чаю за 12 минут
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Как экономить заряд на смартфоне: 3 хитрости — и батарея держится почти неделю Полезное
Неподдельные эмоции: 8 вещей, от которых волосы дыбом - как живут американцы и почему нам этого не понять Полезное
Родина князей и богатырей, где вершилась судьба Руси: 5 городов старше 1000 лет - известны еще по летописям Полезное
На посадку - только эти 3 томата: завязывают плоды пачками, не болеют и хранятся до 6 месяцев Полезное
Не только Краснодарский край: недорогие российские направления для отдыха с детьми летом 2026 года Полезное
Теги
Санкт-Петербург Туризм Сад-огород Рецепты Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Просто мешаю творог с сахаром: Получаю вкусняшку к чаю за 12 минут

Опубликовано: 28 февраля 2026 01:03
 Проверено редакцией
Просто мешаю творог с сахаром: Получаю вкусняшку к чаю за 12 минут
Просто мешаю творог с сахаром: Получаю вкусняшку к чаю за 12 минут
Legion-Media
Рецепт приготовления творожного печенья.

Хозяйки привыкли, что домашняя выпечка - это сложно и долго, но это далеко не всегда так. Рассказываем, как можно приготовить вкусняшку в духовке всего за 10 минут, проще рецепта вы ещё не видели.

Рецепт вкусного творожного печенья за 10 минут предлагают на канале "Простые рецепты", стоит побаловать домашних простой выпечкой.

Для приготовления творожного печения нужно взять:

  • 300 г творога;
  • 150 г маргарина или сливочного масла;
  • 230 г муки;
  • 150 г сахара;
  • 0,5 ч. л. разрыхлителя;
  • ванилин;
  • щепоть соли.

Замешиваем тесто

  1. В тарелку выкладываем творог, добавляем к нему сливочное масло. Будем перетирать его вилкой, пока не получится однородная масса. Чтобы процесс шел проще, масло лучше брать комнатное, а не прямо из холодильника. Творог удобнее использовать с мелкими гранулами, его проще перетереть без комков.
  2. Добавляем к творожной массе яйца, вмешиваем их при помощи вилки, пока не получится однородная консистенция.
  3. Всыпаем в массу сахар, соль, разрыхлитель и ванилин, частями вмешиваем муку. Тесто должно получиться гладким и слегка липким, но не жидким. Долго месить его не нужно, соединили в шар - и оно готово.

Приготовление печенья

  1. Половину теста отправляем пока в холодильник, со всей массой сразу работать неудобно.
  2. Оставшееся на столе тесто раскатываем. Если оно липнет, можно подсыпать немного муки, но не переборщите, а то тесто выйдет слишком плотным, а печенье - не воздушным.
  3. Вырезаем из теста формочкой любые фигурки. Удобно делать круги, обмакивать их в сахаре и сворачивать вчетверо.

Выпекаем печенье

  1. Духовой шкаф заранее греем до 180 градусов. Печенье раскладываем на противне, который застелили пекарской бумагой.
  2. Запекать его будем 10 минут, после чего можно проверять на готовность. Как верх зарумянился, вынимаем из духовки.

Готовому печенью нужно дать немного остыть после чего можно подавать ег к столу. Это очень вкусно и просто!

Ранее издание "Городовой" рассказывало, как приготовить вкусные пирожки в Пост.

Автор:
Марина Котова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 5
🙏
😹
🙀
😿 1
Поделитесь новостью