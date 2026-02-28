Просто мешаю творог с сахаром: Получаю вкусняшку к чаю за 12 минут

Хозяйки привыкли, что домашняя выпечка - это сложно и долго, но это далеко не всегда так. Рассказываем, как можно приготовить вкусняшку в духовке всего за 10 минут, проще рецепта вы ещё не видели.
Рецепт вкусного творожного печенья за 10 минут предлагают на канале "Простые рецепты", стоит побаловать домашних простой выпечкой.
Для приготовления творожного печения нужно взять:
- 300 г творога;
- 150 г маргарина или сливочного масла;
- 230 г муки;
- 150 г сахара;
- 0,5 ч. л. разрыхлителя;
- ванилин;
- щепоть соли.
Замешиваем тесто
- В тарелку выкладываем творог, добавляем к нему сливочное масло. Будем перетирать его вилкой, пока не получится однородная масса. Чтобы процесс шел проще, масло лучше брать комнатное, а не прямо из холодильника. Творог удобнее использовать с мелкими гранулами, его проще перетереть без комков.
- Добавляем к творожной массе яйца, вмешиваем их при помощи вилки, пока не получится однородная консистенция.
- Всыпаем в массу сахар, соль, разрыхлитель и ванилин, частями вмешиваем муку. Тесто должно получиться гладким и слегка липким, но не жидким. Долго месить его не нужно, соединили в шар - и оно готово.
Приготовление печенья
- Половину теста отправляем пока в холодильник, со всей массой сразу работать неудобно.
- Оставшееся на столе тесто раскатываем. Если оно липнет, можно подсыпать немного муки, но не переборщите, а то тесто выйдет слишком плотным, а печенье - не воздушным.
- Вырезаем из теста формочкой любые фигурки. Удобно делать круги, обмакивать их в сахаре и сворачивать вчетверо.
Выпекаем печенье
- Духовой шкаф заранее греем до 180 градусов. Печенье раскладываем на противне, который застелили пекарской бумагой.
- Запекать его будем 10 минут, после чего можно проверять на готовность. Как верх зарумянился, вынимаем из духовки.
Готовому печенью нужно дать немного остыть после чего можно подавать ег к столу. Это очень вкусно и просто!
Ранее издание "Городовой" рассказывало, как приготовить вкусные пирожки в Пост.